Virginia Fonseca expõe sessão de terapia de Maria Flor e é detonada na web

Influenciadora compartilhou trechos da conversa da filha com a terapeuta nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:41

Virginia e Maria Flor Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca causou revolta nas redes sociais ao compartilhar sexta-feira (12) ao compartilhar trechos da sessão de terapia da filha Maria Flor, de apenas 3 anos. Em um vídeo polêmico, a influenciadora expôs que a menina afirmou estar se sentindo “barriguda” para a terapeuta e detalhou a conversa íntima da criança no acompanhamento psicológico.

“Florzinha, mas como está o seu coração?”, disse Virginia lendo a pergunta da psicóloga da filha. “Lanchei demais e estou me sentindo barriguda”, foi a resposta de Maria Flor à psicóloga lida pela loira. Em seguida, ela mostrou a interpretação da terapeuta sobre a sua filha “Consegui identificar que, em alguns momentos, copia o comportamento da irmã, mas teve o feeling de que é importante ela ter as próprias escolhas”, afirmou a profissional.

A sócia da We Pink revelou que se identificou com o comportamento de Maria Flor. “Gente, essa criança sou eu. Amiga, eu juro, amiga, ela falou: ‘Como você está se sentindo?’. ‘Barriguda, lanchei demais, estou barriguda’. Cara, como pode? Passei blush agora, eu tô linda. Ela tem três anos, cara. Não tem como: com 6 anos essa criança vai estar uma águia”, afirmou.