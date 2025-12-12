Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca expõe sessão de terapia de Maria Flor e é detonada na web

Influenciadora compartilhou trechos da conversa da filha com a terapeuta nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:41

Virginia e Maria Flor
Virginia e Maria Flor Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca causou revolta nas redes sociais ao compartilhar sexta-feira (12) ao compartilhar trechos da sessão de terapia da filha  Maria Flor, de apenas 3 anos. Em um vídeo polêmico, a influenciadora expôs que a menina afirmou estar se sentindo “barriguda” para a terapeuta e detalhou a conversa íntima da criança no acompanhamento psicológico. 

“Florzinha, mas como está o seu coração?”, disse Virginia lendo a pergunta da psicóloga da filha. “Lanchei demais e estou me sentindo barriguda”, foi a resposta de Maria Flor à psicóloga lida pela loira. Em seguida, ela mostrou a interpretação da terapeuta sobre a sua filha “Consegui identificar que, em alguns momentos, copia o comportamento da irmã, mas teve o feeling de que é importante ela ter as próprias escolhas”, afirmou a profissional. 

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

LEIA MAIS

SBT se pronuncia sobre confusão em festa com Virginia na emissora; confira declaração

Festa do programa de Virginia termina em caos após permuta não cumprida; veja vídeos

Mãe de Virginia faz desabafo sobre vício: ‘Tive três recaídas’

Maya Massafera deixa Virginia Fonseca sem reação ao revelar crush famoso: 'Eu achei diferente'

Virginia passa por perrengue após fãs causarem aglomeração em frente à banheiro químico

A sócia da We Pink revelou que se identificou com o comportamento de Maria Flor. “Gente, essa criança sou eu. Amiga, eu juro, amiga, ela falou: ‘Como você está se sentindo?’. ‘Barriguda, lanchei demais, estou barriguda’. Cara, como pode? Passei blush agora, eu tô linda. Ela tem três anos, cara. Não tem como: com 6 anos essa criança vai estar uma águia”, afirmou. 

Virginia foi detonada por internautas pela exposição da pequena. “Que triste uma mãe expondo a avaliação psicológica da filha”, disse um. “Como você expõe a avaliação psicológica da sua filha assim? Pelo amor…”, concordou outro. Após os comentários a publicação foi deletada das redes da famosa. 

Leia mais

Imagem - Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico

Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico

Imagem - Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Imagem - Claudia Raia vai apresentar reality na Netflix: 'Realização de um sonho'

Claudia Raia vai apresentar reality na Netflix: 'Realização de um sonho'

Tags:

Virginia Maria Flor

Mais recentes

Imagem - Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico

Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico
Imagem - Ministério Público do Trabalho denuncia Hytalo Santos e o marido por trabalho escravo e exploração sexual

Ministério Público do Trabalho denuncia Hytalo Santos e o marido por trabalho escravo e exploração sexual
Imagem - Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

MAIS LIDAS

Imagem - Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026
01

Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista

Imagem - CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador
03

CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
04

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador