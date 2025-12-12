Acesse sua conta
Claudia Raia vai apresentar reality na Netflix: 'Realização de um sonho'

Atriz celebrou a experiência de comandar um programa sobre maternidade nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:25

Claudia Raia celebra oportunidade de apresentar reality na Netflix
Claudia Raia celebra oportunidade de apresentar reality na Netflix Crédito: Reprodução

A atriz Claudia Raia anunciou uma novidade nas redes sociais nesta quinta-feira (11) que deixou os fãs entusiasmados. A atriz celebrou a oportunidade que recebeu de apresentar um reality show na Netflix. Claudia detalhou o projeto e ressaltou o quanto que ele convite significou para a sua vida profissional. 

“2026 já chega desse jeitinho! Com a realização de um sonho antigo que vem sendo construído aos poucos: ser apresentadora!”, escreveu na publicação, onde mostra sua primeira ida ao camarim. A mãe de Enzo Celulari, Sophia Raia e do pequeno Luca, comandará a atração "Sua Mãe Te Conhece?", sobre o universo da maternidade. 

Cláudia Raia

O programa que estreia em 2026 na plataforma, ainda sem data definida "tá emocionante, divertido e cheio de encontros que aquecem o coração”, segundo Claudia. 

No reality, filhos serão colocados frente a frente com suas mães que serão desafiadas a demonstrar o quanto realmente conhecem seus filhos. As mamães poderão observar as crias em situações reais da vida em que elas não estão presentes e então descobrir coisas que não sabia sobre a personalidade das pessoas que colocou no mundo. 

Tags:

Netflix Cláudia Raia

