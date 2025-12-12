Claudia Raia vai apresentar reality na Netflix: 'Realização de um sonho'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:25
A atriz Claudia Raia anunciou uma novidade nas redes sociais nesta quinta-feira (11) que deixou os fãs entusiasmados. A atriz celebrou a oportunidade que recebeu de apresentar um reality show na Netflix. Claudia detalhou o projeto e ressaltou o quanto que ele convite significou para a sua vida profissional.
“2026 já chega desse jeitinho! Com a realização de um sonho antigo que vem sendo construído aos poucos: ser apresentadora!”, escreveu na publicação, onde mostra sua primeira ida ao camarim. A mãe de Enzo Celulari, Sophia Raia e do pequeno Luca, comandará a atração "Sua Mãe Te Conhece?", sobre o universo da maternidade.
Cláudia Raia
O programa que estreia em 2026 na plataforma, ainda sem data definida "tá emocionante, divertido e cheio de encontros que aquecem o coração”, segundo Claudia.
No reality, filhos serão colocados frente a frente com suas mães que serão desafiadas a demonstrar o quanto realmente conhecem seus filhos. As mamães poderão observar as crias em situações reais da vida em que elas não estão presentes e então descobrir coisas que não sabia sobre a personalidade das pessoas que colocou no mundo.