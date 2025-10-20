Acesse sua conta
De Cláudia Raia a Ana Maria Braga: veja os famosos que mais inspiram brasileiros a envelhecer bem

Pesquisa mostra que exemplos de celebridades influenciam pessoas a adquirir hábitos como prática regular de exercícios físicos, cuidados com a pele e alimentação melhor

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:00

Pesquisa da empresa de suplementos alimentares Vhita ouviu 500 pessoas
Pesquisa da empresa de suplementos alimentares Vhita ouviu 500 pessoas Crédito: Reprodução

Rugas e cabelos brancos no horário nobre da TV. Quanto poder tem ligar a televisão e ver na tela alguém que te lembre que está tudo bem envelhecer? Uma pesquisa feita pela empresa de suplementos alimentares Vhita descobriu a resposta. De acordo com o levantamento, divulgado nesta segunda-feira (20), 40% das pessoas se inspiram em famosos acima dos 40 anos que discutem o envelhecimento, seja na TV ou nas redes sociais.

Entre os nomes mais mencionados quando o estudo questionou os respondentes acerca das figuras públicas que mais os influenciam, alguns dominaram. Foi o caso das atrizes Cláudia Raia (48% das respostas) e Fernanda Montenegro (45%), as que mais apareceram na pesquisa. Atrás delas, vinham a apresentadora Xuxa (44%) e as também atrizes Alessandra Negrini, Glória Pires e Susana Vieira, todas com 42% das menções. Também aparecem nas respostas Paolla Oliveira e Ana Maria Braga.

Entre os homens, dois nomes marcaram presença na maioria das respostas, ambos atores: Tony Ramos, citado por 26% dos entrevistados, e Ary Fontoura, por 22%.

Celebridades que mais influenciam os brasileiros

A atriz Cláudia Raia, de 58 anos, aparece na pesquisa como a famosa mais influente por Reprodução/Instagram
Fernanda Montenegro, que completou seus 96 anos este mês, aparece em segundo lugar, com 45% das menções por Reprodução
A apresentadora Xuxa, de 62 anos, foi mencionada por 44% dos respondentes por Reprodução
Alessandra Negrini, 55 anos, apareceu nas respostas de 42% das pessoas por Divulgação/Priscila Prade
Aos 62 anos, Glória Pires, a Maria de Fátima original, também figurou em 42% das respostas por Reprodução / Instagram
Suzana Vieira, de 83 anos, participou na última semana do programa Falas da Vida, que abordou envelhecimento com bom humor. Na pesquisa, ela também aparece em 42% das respostas por Divulgação
Paolla Oliveira, de 42 anos, também foi mencionada pelos respondentes do estudo  por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga, de 76, é uma das oito personalidades que mais apareceram nas respostas da pesquisa por Reprodução/Instagram
Entre os homens, Tony Ramos, de 76 anos, foi o mais mencionado (26%) por Manoella Mello/Globo
Ary Fontoura, que aos 92 anos está no ar em Êta Mundo Melhor!, ficou em segundo lugar entre os homens mencionados (22%) por Reprodução/Instagram
1 de 10
A atriz Cláudia Raia, de 58 anos, aparece na pesquisa como a famosa mais influente por Reprodução/Instagram

Foram entrevistados 500 adultos (maiores de 18 anos) residentes em todas as regiões e conectados à internet. As pessoas que participaram da pesquisa podiam apontar o nome que quisessem e, de um total de cerca de 500 respostas, 303 nomes diferentes foram citados ao longo do levantamento.

“Parte do imaginário popular dos brasileiros, estamos falando de celebridades +40 que inspiram, no geral, por encararem a própria idade positivamente, mostrando que é possível envelhecer com alto astral, energia e qualidade de vida”, comenta Bárbara Cino, nutricionista da Vhita. A nutricionista reforça que esse é o propósito do novo podcast da Vhita, ‘Pod Nessa Idade?’, em que a atriz e apresentadora Carolina Ferraz traz dicas de bem-estar e longevidade para mulheres maduras ao lado de profissionais e especialistas.

O papel das celebridades no envelhecimento

Para entender o real impacto das celebridades quando o assunto é o envelhecimento, ao longo da pesquisa, uma das curiosidades da Vhita girou em torno do papel social das figuras públicas acerca do tema.

Para a maioria dos ouvidos pela marca, o grande trunfo das figuras públicas está em duas coisas: de um lado, no poder de inspirar hábitos de vida melhores (73%) e, de outro, no de mostrar como é possível envelhecer com naturalidade (65%), fazendo as pazes com os sinais e limitações dessa fase da vida.

Já 44% dos respondentes disseram que essas celebridades são fundamentais, hoje, para discutir o etarismo nos diferentes contextos sociais, apontando para mudanças na forma como questões de idade são abordadas no trabalho, mídia, linguagem e dia a dia em sociedade.

Isso é evidente quando 7 em cada 10 respondentes (68%) dizem que passaram a se exercitar com mais regularidade por influência de algum famoso ou famosa. Além disso, 61% começaram a se preocupar com o que ingerem diariamente pelo mesmo motivo, e 60% afirmaram ter começado a cuidar da pele com mais ênfase depois de ver ou ouvir celebridades falando sobre o assunto.

Fernanda Montenegro ana Maria Braga Paolla Oliveira Famosos Tony Ramos Susana Vieira Xuxa Cláudia Raia

