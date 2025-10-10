Acesse sua conta
Claudia Raia fratura tornozelo e cancela apresentações no Rio e na Paraíba

Atriz se machucou durante espetáculo em Goiânia e segue repouso por recomendação médica

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:45

Claudia Raia se afasta dos palcos após fratura no tornozelo
Claudia Raia se afasta dos palcos após fratura no tornozelo Crédito: Reprodução/instagram

A atriz Claudia Raia sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo durante a apresentação do espetáculo Cenas da Menopausa em Goiânia, no último fim de semana. Com isso, precisou cancelar as apresentações que fariam no Rio de Janeiro e na Paraíba, previstas para outubro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Claudia explicou que inicialmente pensou se tratar de um entorse, mas exames revelaram uma fratura na fíbula pequena. “Estou triste em um grau que vocês nem imaginam, principalmente por não poder ir para João Pessoa, que eu amo profundamente”, disse a atriz, afirmando que os ingressos serão reembolsados.

O Teatro Riachuelo e o Festival de Teatro do Rio de Janeiro confirmaram o afastamento temporário da artista e reforçaram o desejo de rápida recuperação. “Por recomendação médica, Claudia precisará se afastar dos palcos. Seguimos em total parceria e carinho com ela”, diz o comunicado oficial.

Claudia encerrou a mensagem agradecendo o apoio dos fãs: “Acidentes acontecem. Mando um beijo carinhoso a vocês. Obrigada pela compreensão. Até já.”

