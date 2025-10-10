SAÚDE

Adriane Galisteu é diagnosticada com Síndrome do Piriforme após fortes dores no quadril

Apresentadora foi internada no Hospital Albert Einstein e revelou que a condição afeta o nervo ciático

Heider Sacramento

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:59

Adriane Galisteu é hospitalizada após lesão na academia Crédito: Reprodução/instagram

Adriane Galisteu revelou nesta semana que foi diagnosticada com Síndrome do Piriforme, condição que causa dores intensas no quadril e está relacionada à compressão do nervo ciático. A apresentadora, de 51 anos, deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sentir fortes dores e usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Descobrimos o que eu tenho, já é um bom caminho. É um músculo que fica profundo no quadril, ao lado do ciático”, explicou. Galisteu contou que o desconforto começou após um agachamento mal executado durante o treino. “Fico desesperada que não consigo correr, me dá uma tristeza. A corrida me faz um bem enorme, não só para o corpo, mas para a cabeça”, desabafou.

Adriane Galisteu 1 de 22

A Síndrome do Piriforme é uma inflamação rara, mas dolorosa, causada pela pressão do músculo piriforme sobre o nervo ciático. Entre os sintomas mais comuns estão dor nos glúteos, formigamento, dormência e dificuldade para caminhar. O tratamento, geralmente sem necessidade de cirurgia, envolve fisioterapia, alongamentos, uso de anti-inflamatórios e técnicas de liberação muscular.