Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adriane Galisteu é diagnosticada com Síndrome do Piriforme após fortes dores no quadril

Apresentadora foi internada no Hospital Albert Einstein e revelou que a condição afeta o nervo ciático

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:59

Adriane Galisteu é hospitalizada após lesão na academia
Adriane Galisteu é hospitalizada após lesão na academia Crédito: Reprodução/instagram

Adriane Galisteu revelou nesta semana que foi diagnosticada com Síndrome do Piriforme, condição que causa dores intensas no quadril e está relacionada à compressão do nervo ciático. A apresentadora, de 51 anos, deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sentir fortes dores e usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Descobrimos o que eu tenho, já é um bom caminho. É um músculo que fica profundo no quadril, ao lado do ciático”, explicou. Galisteu contou que o desconforto começou após um agachamento mal executado durante o treino. “Fico desesperada que não consigo correr, me dá uma tristeza. A corrida me faz um bem enorme, não só para o corpo, mas para a cabeça”, desabafou.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu com capacete de Ayrton Senna por Reprodução
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu segue na apresentação do reality rural por Reprodução
aDRI por Reprodução
Divulgação / Rio2C. por Divulgação / Rio2C.
Adriane GAlisteu por Marina Silva/ CORREIO
A apresentadora Adriane Galisteu por Divulgação
Playboy com Adriane Galisteu por Divulgação I Playboy
Playboy com Adriane Galisteu por Drausio Tuzzolo I Playboy
Adriane Galisteu se inspirou em casa de apostas para fantasia por Reprodução/Instagram
Galisteu por Reprodução
Adriana Galisteu por Reprodução / Redes Sociais
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu lembrou os 30 anos da morte de Ayrton Senna por Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução / YouTube
1 de 22
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record

A Síndrome do Piriforme é uma inflamação rara, mas dolorosa, causada pela pressão do músculo piriforme sobre o nervo ciático. Entre os sintomas mais comuns estão dor nos glúteos, formigamento, dormência e dificuldade para caminhar. O tratamento, geralmente sem necessidade de cirurgia, envolve fisioterapia, alongamentos, uso de anti-inflamatórios e técnicas de liberação muscular.

Casos como o de Adriane reforçam a importância de realizar exercícios com orientação profissional e respeitar os limites do corpo, mesmo entre pessoas acostumadas à rotina de treinos.

Leia mais

Imagem - Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Imagem - ‘Vale Tudo’: Prédio da TCA vai a leilão com lance mínimo de R$ 251 milhões

‘Vale Tudo’: Prédio da TCA vai a leilão com lance mínimo de R$ 251 milhões

Imagem - Carta 2 de Espadas no tarot revela pausa, reflexão e cautela nesta sexta (10)

Carta 2 de Espadas no tarot revela pausa, reflexão e cautela nesta sexta (10)

Tags:

Adriane Galisteu Saúde

Mais recentes

Imagem - 3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)

3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)
Imagem - Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque

Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque
Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Assassino de Odete Roitman é preso e Fátima enfrenta cancelamento nesta sexta (10)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Assassino de Odete Roitman é preso e Fátima enfrenta cancelamento nesta sexta (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso
02

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Imagem - Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias
03

Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
04

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra