Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 22:11
Neste sábado (11), o SAC realiza atendimento para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação é parte do Projeto Pequeno Cidadão, realizado em 50 unidades da rede, incluindo as carretas do SAC Móvel, exclusivamente para crianças e adolescentes até 17 anos.
O agendamento prévio para o atendimento em um ambiente lúdico e exclusivo para o público infantil, deve ser feito pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Nos pontos SAC e no SAC Móvel o atendimento é por ordem de chegada.
8h às 12h
9h às 13h
8h às 12h
7h às 13h
8h às 14h
7h30 às 17h
A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento original. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia.
A CIN permite a inclusão de informação acerca de condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.