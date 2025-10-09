DOCUMENTAÇÃO

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Ação é voltada para crianças e adolescentes até 17 anos

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 22:11

Nova Carteira de Identidade Nacional Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Neste sábado (11), o SAC realiza atendimento para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação é parte do Projeto Pequeno Cidadão, realizado em 50 unidades da rede, incluindo as carretas do SAC Móvel, exclusivamente para crianças e adolescentes até 17 anos.

O agendamento prévio para o atendimento em um ambiente lúdico e exclusivo para o público infantil, deve ser feito pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Nos pontos SAC e no SAC Móvel o atendimento é por ordem de chegada.

Veja os locais e horários:

8h às 12h

SAC Cajazeiras

SAC Comércio SAC Liberdade

SAC Pau da Lima

SAC Periperi

SAC Pituaçu

SAC Uruguai

SAC Simões Filho



9h às 13h

SAC Barra

SAC Bela Vista

SAC Shopping da Bahia

SAC Salvador Shopping

SAC Camaçari

SAC Lauro de Freitas



8h às 12h

SAC Alagoinhas

SAC Barreiras

SAC Brumado

SAC Conquista I

SAC Conquista II

SAC Eunápolis

SAC Feira I

SAC Feira II

SAC Guanambi

SAC Ilhéus

SAC Irecê

SAC Itabuna

SAC Jacobina

SAC Jequié

SAC Juazeiro

SAC Paulo Afonso

SAC Porto Seguro

SAC Santo Antônio de Jesus

SAC Teixeira de Freitas

SAC Valença



7h às 13h

SAC Itapetinga

SAC Jeremoabo

SAC Crisópolis

SAC Caetité

SAC Camamu SAC Cícero Dantas

SAC Paripiranga

SAC Ipirá

SAC Santa Inês

SAC Maracás



8h às 14h

SAC Serrinha

SAC Guarajuba SAC Sento Sé



7h30 às 17h

SAC Móvel em Palmas de Monte Alto

SAC São Domingos

SAC Itagimirim



A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento original. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia.