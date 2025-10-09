Acesse sua conta
Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Ação é voltada para crianças e adolescentes até 17 anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 22:11

Nova Carteira de Identidade Nacional
Nova Carteira de Identidade Nacional Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Neste sábado (11), o SAC realiza atendimento para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação é parte do Projeto Pequeno Cidadão, realizado em 50 unidades da rede, incluindo as carretas do SAC Móvel, exclusivamente para crianças e adolescentes até 17 anos.

O agendamento prévio para o atendimento em um ambiente lúdico e exclusivo para o público infantil, deve ser feito pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Nos pontos SAC e no SAC Móvel o atendimento é por ordem de chegada.

Veja os locais e horários:

8h às 12h

  1. SAC Cajazeiras
  2. SAC Comércio
  3. SAC Liberdade
  4. SAC Pau da Lima
  5. SAC Periperi
  6. SAC Pituaçu
  7. SAC Uruguai
  8. SAC Simões Filho

9h às 13h

  1. SAC Barra
  2. SAC Bela Vista
  3. SAC Shopping da Bahia
  4. SAC Salvador Shopping
  5. SAC Camaçari
  6. SAC Lauro de Freitas

8h às 12h

  1. SAC Alagoinhas
  2. SAC Barreiras
  3. SAC Brumado
  4. SAC Conquista I
  5. SAC Conquista II
  6. SAC Eunápolis
  7. SAC Feira I
  8. SAC Feira II
  9. SAC Guanambi
  10. SAC Ilhéus
  11. SAC Irecê
  12. SAC Itabuna
  13. SAC Jacobina
  14. SAC Jequié
  15. SAC Juazeiro
  16. SAC Paulo Afonso
  17. SAC Porto Seguro
  18. SAC Santo Antônio de Jesus
  19. SAC Teixeira de Freitas
  20. SAC Valença

7h às 13h

  1. SAC Itapetinga
  2. SAC Jeremoabo
  3. SAC Crisópolis
  4. SAC Caetité
  5. SAC Camamu
  6. SAC Cícero Dantas
  7. SAC Paripiranga
  8. SAC Ipirá
  9. SAC Santa Inês
  10. SAC Maracás

8h às 14h

  1. SAC Serrinha
  2. SAC Guarajuba
  3. SAC Sento Sé

7h30 às 17h

  1. SAC Móvel em Palmas de Monte Alto
  2. SAC São Domingos
  3. SAC Itagimirim

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento original. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia.

A CIN permite a inclusão de informação acerca de condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

Tags:

Bahia Documentos

