DENÚNCIA

Policial militar dá tapa na cara de homem durante protesto em Salvador

Manifestação pedia justiça para Caíque dos Santos, morto em ação policial

Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 07:55

Manifestante gravou momento da agressão feita pelo PM Crédito: Reprodução

Um policial militar agrediu um homem com um tapa na cara durante um protesto realizado na noite de quinta-feira (9), em Salvador. A manifestação pedia justiça pela morte de Caíque dos Santos Reis, jovem morto no dia 28 de setembro durante uma ação policial no bairro de São Marcos.

A agressão foi registrada em vídeo e, nas imagens, é possível ver dois PMs discutindo com o manifestante, que anuncia que está gravando. Ainda assim, um deles guarda a arma e surpreende a vítima com um tapa na cara. Veja abaixo sequência de imagens que mostram a agressão:

Manifestante gravou momento da agressão feita pelo PM 1 de 4

Diante da repercussão, a Polícia Militar da Bahia informou, por meio de nota, que o comando da corporação determinou o encaminhamento dos policiais envolvidos à Corregedoria Geral da PM nas primeiras horas desta sexta-feira (10). Um inquérito policial e um processo disciplinar foram abertos para apurar as circunstâncias da agressão.