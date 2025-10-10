Policial militar dá tapa na cara de homem durante protesto em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 07:55
Um policial militar agrediu um homem com um tapa na cara durante um protesto realizado na noite de quinta-feira (9), em Salvador. A manifestação pedia justiça pela morte de Caíque dos Santos Reis, jovem morto no dia 28 de setembro durante uma ação policial no bairro de São Marcos.
A agressão foi registrada em vídeo e, nas imagens, é possível ver dois PMs discutindo com o manifestante, que anuncia que está gravando. Ainda assim, um deles guarda a arma e surpreende a vítima com um tapa na cara. Veja abaixo sequência de imagens que mostram a agressão:
Manifestante gravou momento da agressão feita pelo PM
Diante da repercussão, a Polícia Militar da Bahia informou, por meio de nota, que o comando da corporação determinou o encaminhamento dos policiais envolvidos à Corregedoria Geral da PM nas primeiras horas desta sexta-feira (10). Um inquérito policial e um processo disciplinar foram abertos para apurar as circunstâncias da agressão.
A corporação declarou ainda que repudia condutas que desrespeitem os princípios da legalidade, da ética e dos direitos humanos. “A PM-BA reafirma que não compactua com excessos ou desvios de comportamento e que atua com rigor na apuração de responsabilidades”, diz o comunicado.