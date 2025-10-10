Acesse sua conta
Policial militar dá tapa na cara de homem durante protesto em Salvador

Manifestação pedia justiça para Caíque dos Santos, morto em ação policial

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 07:55

Manifestante gravou momento da agressão feita pelo PM

Um policial militar agrediu um homem com um tapa na cara durante um protesto realizado na noite de quinta-feira (9), em Salvador. A manifestação pedia justiça pela morte de Caíque dos Santos Reis, jovem morto no dia 28 de setembro durante uma ação policial no bairro de São Marcos.

A agressão foi registrada em vídeo e, nas imagens, é possível ver dois PMs discutindo com o manifestante, que anuncia que está gravando. Ainda assim, um deles guarda a arma e surpreende a vítima com um tapa na cara. Veja abaixo sequência de imagens que mostram a agressão:

Manifestante gravou momento da agressão feita pelo PM

Manifestante gravou momento de agressão
Manifestante gravou momento de agressão por Reprodução
Manifestante gravou momento de agressão por Reprodução
Manifestante gravou momento de agressão por Reprodução
1 de 4
Manifestante gravou momento de agressão por Reprodução

Diante da repercussão, a Polícia Militar da Bahia informou, por meio de nota, que o comando da corporação determinou o encaminhamento dos policiais envolvidos à Corregedoria Geral da PM nas primeiras horas desta sexta-feira (10). Um inquérito policial e um processo disciplinar foram abertos para apurar as circunstâncias da agressão.

A corporação declarou ainda que repudia condutas que desrespeitem os princípios da legalidade, da ética e dos direitos humanos. “A PM-BA reafirma que não compactua com excessos ou desvios de comportamento e que atua com rigor na apuração de responsabilidades”, diz o comunicado.

