Homem é condenado a 84 anos de prisão após assassinato cometido no Carnaval

Gabriel da Silva Machado ainda foi condenado por três tentativas de homicídio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:31

Homem queria se vingar da morte de amigo
Homem queria se vingar da morte de amigo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Juazeiro

Gabriel da Silva Machado foi condenado a 84 anos de prisão por homicídio qualificado consumado e três tentativas de homicídio ocorridos durante o Carnaval de Juazeiro, em janeiro de 2024. O julgamento aconteceu na quarta-feira (26), no fórum da cidade. Ele cumprirá pena inicialmente em regime fechado. 

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), Gabriel efetuou disparos de arma de fogo que tiraram a vida de Rafael de Souza Lima e deixaram gravemente feridos Diógenes Alberto de Carvalho Medrado, Herbert Augusto de Carvalho Medrado e um adolescente.

As investigações apontaram que Gabriel queria se vingar da morte de um amigo, ocorrida dias antes e atribuída a Diógenes. Ao localizá-lo na festa, Gabriel atirou contra ele, acertando também mais três pessoas, uma delas de forma fatal, que se encontravam no local do crime.

A condenação considerou a gravidade dos fatos, o dolo e o risco coletivo provocado pelos disparos em meio à festa popular. “O ato de levar a cabo um plano de vingança de forma tão implacável traduz a total ausência de freios morais e um desprezo marcante pela vida humana com bem jurídico supremo, traduzindo dolo intenso e planejado”, registra a sentença.

Além da pena privativa de liberdade, a Justiça determinou o pagamento de R$ 450 mil a título de reparação pelos danos morais às vítimas e familiares. O condenado estava acompanhado de mais duas pessoas, também denunciadas pelo MP-BA. Jomaro Emanuel Sabino Nascimento está morto e Cauã Patrick Feitosa da Conceição será julgado em outra sessão de julgamento, segundo o Ministério Público.

