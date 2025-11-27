BAHIA

Homem é condenado a 84 anos de prisão após assassinato cometido no Carnaval

Gabriel da Silva Machado ainda foi condenado por três tentativas de homicídio

Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:31

Homem queria se vingar da morte de amigo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Juazeiro

Gabriel da Silva Machado foi condenado a 84 anos de prisão por homicídio qualificado consumado e três tentativas de homicídio ocorridos durante o Carnaval de Juazeiro, em janeiro de 2024. O julgamento aconteceu na quarta-feira (26), no fórum da cidade. Ele cumprirá pena inicialmente em regime fechado.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), Gabriel efetuou disparos de arma de fogo que tiraram a vida de Rafael de Souza Lima e deixaram gravemente feridos Diógenes Alberto de Carvalho Medrado, Herbert Augusto de Carvalho Medrado e um adolescente.

As investigações apontaram que Gabriel queria se vingar da morte de um amigo, ocorrida dias antes e atribuída a Diógenes. Ao localizá-lo na festa, Gabriel atirou contra ele, acertando também mais três pessoas, uma delas de forma fatal, que se encontravam no local do crime.

A condenação considerou a gravidade dos fatos, o dolo e o risco coletivo provocado pelos disparos em meio à festa popular. “O ato de levar a cabo um plano de vingança de forma tão implacável traduz a total ausência de freios morais e um desprezo marcante pela vida humana com bem jurídico supremo, traduzindo dolo intenso e planejado”, registra a sentença.