Justiça mantém prisão de ex-vereador que matou jovem atropelado na Bahia

Polícia concluiu que ele dirigia embriagado no atropelamento e portava arma de uso restrito

Maysa Polcri

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:51

Ex-vereador Paulão do Caldeirão Crédito: Reprodução

O ex-vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, conhecido como Paulão do Caldeirão, vai continuar preso. Ele está detido desde o dia 5 de outubro por atropelar e matar um jovem em Feira de Santana. Na sexta-feira (10), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do acusado.

Na decisão, o desembargador Antonio Cunha Cavalcanti destacou que a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada, ressaltando a gravidade da conduta. O magistrado ainda ressaltou que o ex-vereador foi flagrado portando uma pistola 9 mm, que é de uso restrito das forças de segurança. Mesmo portando registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), Josse Paulo deveria levar as munições separadamente.

A defesa do ex-vereador, por outro lado, afirma que a prisão preventiva é ilegal e desproporcional. Os advogados defendem que o crime foi culposo (sem intenção de matar).

O acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 7 de outubro. A polícia concluiu que ele dirigia embriagado no momento do atropelamento. A vítima, Bruno Alves Mota, de 26 anos, pilotava uma moto com outro homem de 23 anos, que não foi identificado, na garupa. Eles transitavam pela rua Francolino de Souza Matos Filho quando foram atingidos pelo carro de Josse Paulo.