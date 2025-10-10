Resumo de ‘Vale Tudo’: Assassino de Odete Roitman é preso e Fátima enfrenta cancelamento nesta sexta (10)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 09:23
A reta final de “Vale Tudo” promete fortes emoções no capítulo desta sexta-feira (10). Maria de Fátima (Bella Campos) enfrenta seu pior momento após se tornar uma das principais suspeitas da morte de Odete Roitman (Debora Bloch). A personagem será ameaçada de despejo, “cancelada” nas redes sociais e ainda ouvirá da mãe, Raquel (Taís Araújo), que precisa procurar um novo emprego. Para completar o caos, será desprezada por César (Cauã Reymond), seu ex-amante.
Além dela, outros personagens também estão na mira da polícia, entre eles Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli) e Marco Aurélio (Alexandre Nero), que será preso nos próximos capítulos. O mistério sobre quem matou Odete Roitman segue movimentando o público, que começa a especular se a vilã realmente morreu ou se ainda pode surgir viva no último capítulo, previsto para o dia 17.
Maria de Fátima em "Vale Tudo"
Enquanto isso, Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete, passa mal e desmaia após uma grave crise de saúde, intensificando o clima de tensão na trama. Já Daniela (Jéssica Marques) conquista um novo emprego na empresa Paladar, de Raquel, e Marco Aurélio e Leila traçam planos para assumir o comando da TCA.