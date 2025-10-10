Acesse sua conta
Dennis DJ se pronuncia após acusações da ex-esposa e esclarece guarda do filho

DJ negou acusações de violência e reafirmou que a mãe mantém visitas nos dias determinados pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:04

Dennis DJ se pronuncia após acusações da ex-esposa e esclarece guarda do filho
Dennis DJ se pronuncia após acusações da ex-esposa e esclarece guarda do filho Crédito: Reprodução/Instagram

Dennis DJ utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (09) para se posicionar sobre a polêmica envolvendo a ex-esposa, Bárbara Falcão, com quem foi casado por 14 anos e tem um filho de 6 anos. O DJ negou as acusações de violência feitas pela influenciadora e cantora e afirmou que a separação foi realizada de forma amigável.

Segundo Dennis, o divórcio ocorreu em agosto de 2021, e em 2022 eles passaram por uma mediação para dividir os bens, que resultou em acordo mútuo. “Todo o patrimônio foi dividido de maneira justa, meio a meio. A convivência sempre foi tranquila, mesmo separados, para que nosso filho percebesse pais presentes e unidos”, disse o artista.

O DJ ressaltou que a acusação de violência doméstica foi arquivada pelo Ministério Público em 2022 por falta de provas. Ele afirmou que a denúncia recente seria uma tentativa de reverter a decisão judicial que, desde abril deste ano, concedeu a guarda provisória do filho a ele. “Desde então, ela vê a criança nos dias estipulados pela Justiça”, completou Dennis.

Em vídeo publicado, o músico explicou que mandados de busca e apreensão realizados recentemente na casa da ex-esposa foram executados pela polícia a pedido do juiz, e não por sua intervenção direta. Dennis reforçou que não há qualquer tentativa de impedir o contato da mãe com o filho e que todas as medidas legais estão sendo cumpridas.

Documentos compartilhados por Tilia

Documentos compartilhados por Tilia por Reprodução | Redes Sociais
Documentos compartilhados por Tilia por Reprodução | Redes Sociais
Documentos compartilhados por Tilia por Reprodução | Redes Sociais
1 de 3
Documentos compartilhados por Tilia por Reprodução | Redes Sociais

Por outro lado, Bárbara Falcão se manifestou também nesta quinta (09), relatando ter vivido um relacionamento abusivo. Em desabafo nas redes sociais, a influenciadora afirmou que sofreu violência física, psicológica, sexual e patrimonial durante o casamento. Ela declarou ainda que, após a guarda ser alterada, se sente afastada do filho e enfrenta dificuldades no processo judicial.

Dennis

Dennis por Reprodução
Dennis por Reprodução
Dennis por Reprodução
Dennis por Reprodução
Dennis por Reprodução
1 de 5
Dennis por Reprodução

“Uma criança não é uma moeda de troca, não é um fantoche. Merece cuidado e acolhimento”, disse Bárbara, emocionada. A influenciadora afirmou que seguirá lutando pelo direito de conviver com o filho e que pretende garantir proteção e respeito à criança.

O caso segue em segredo de Justiça.

