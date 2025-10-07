Acesse sua conta
Quem é Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.?

Brasileira promete se pronunciar após prints de supostas conversas com o jogador do Real Madrid virem à tona

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:42

Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.?
Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em meio à repercussão do suposto romance entre Vinicius Jr., de 25 anos, e a influenciadora Virginia Fonseca, de 26, outro nome chamou atenção nas redes sociais: Day Magalhães. A modelo brasileira, de 28 anos, passou a ser apontada como pivô de uma reviravolta na história após o portal LeoDias divulgar capturas de tela de mensagens íntimas trocadas entre ela e o atacante do Real Madrid.

De acordo com a publicação, as conversas teriam começado em maio e se estendido nos meses seguintes, incluindo elogios, chamadas de vídeo e até pedidos de dados de passaporte para um possível encontro. Em um dos trechos, Vini Jr. reage a um vídeo postado por Day com o emoji de “olhinhos”. A modelo responde perguntando onde ele estava, e o jogador devolve: “Longe. Coreia e você?”.

  • Quem é Day Magalhães?

Day Magalhães se apresenta no Instagram como “designer influencer” e soma quase meio milhão de seguidores. Ela costuma compartilhar registros de viagens de luxo por destinos como Maldivas, França, Itália, Dinamarca, Grécia, Espanha, Dubai e Suíça. Entre rooftops badalados e looks grifados, a modelo exibe uma vida de glamour e internacional.

Atualmente morando em Milão, na Itália, Day leva uma rotina digna de série, alternando temporadas em praias paradisíacas e aparições em festas exclusivas. Nas redes sociais, recebeu uma enxurrada de comentários após a polêmica: “Diva, obrigada por acabar com essa palhaçada”, escreveu um seguidor. Outro ironizou: “Vim pelo entretenimento, mas que ela é bonita, é”.

  • O que Day Magalhães disse?

Na manhã desta terça-feira (07), diante da explosão de novos perfis falsos criados com seu nome, a modelo fez um comunicado breve em seus stories:

“Bom dia. Quero avisar que esta é a minha única conta pessoal e oficial. Em breve, farei um pronunciamento para abordar, com calma, as questões que foram divulgadas.”

As supostas conversas entre Day Magalhães e Vini Jr. surgem logo após a visita de Virginia Fonseca à mansão do jogador em Madrid, quando a influenciadora deixou escapar detalhes da decoração da casa em vídeos publicados nas redes e depois de Vini Jr. ter publicado na última segunda-feira (06) um vídeo dançando com a influenciadora ao som do funk “Fez o M, Tirou Foto”, de MC Fantaxma.

Enquanto isso, os fãs seguem especulando sobre o triângulo que envolve um dos nomes mais badalados do futebol, a maior influenciadora digital do Brasil e uma modelo brasileira que já coleciona experiências internacionais e promete “contar tudo em breve”.

Crédito: Reprodução 

Virginia Fonseca Vini jr. day Magalhães

