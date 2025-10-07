SALVADOR

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (6)

Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:22

Incêndio destruiu um apartamento de um condomínio na Pituba Crédito: Reprodução

Um incêndio destruiu um apartamento de um condomínio no bairro da Pituba, em Salvador, na noite de segunda-feira (6). De acordo com informações da TV Bahia, vizinhos notaram as chamas no local através da janela e acionaram o Corpo de Bombeiros para combater o fogo.

O caso foi registrado no oitavo andar de um prédio na Rua Pará. A situação foi notada por moradores de prédios vizinhos no momento que uma fumaça começou a sair do apartamento. Em seguida, as chamas começaram a aparecer e quem mora na região se desesperou.

Logo em seguida, os bombeiros chegaram no local e começaram a fazer o combate ao fogo, controlando o incêndio e evitando uma tragédia maior. Por ter inalado a fumaça, um morador do local precisou ser atendido por uma equipe médica, já que a fumaça já tinha se espalhado no prédio. No entanto, ninguém ficou ferido.

O incêndio teve uma proporção que obrigou moradores dos andares mais próximos ao apartamento que pegou fogo a saírem dos seus apartamentos. Já na madrugada desta terça-feira (7), o prédio foi liberado, mas muitos moradores dormiram fora para não correr riscos.