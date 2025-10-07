Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:22
Um incêndio destruiu um apartamento de um condomínio no bairro da Pituba, em Salvador, na noite de segunda-feira (6). De acordo com informações da TV Bahia, vizinhos notaram as chamas no local através da janela e acionaram o Corpo de Bombeiros para combater o fogo.
O caso foi registrado no oitavo andar de um prédio na Rua Pará. A situação foi notada por moradores de prédios vizinhos no momento que uma fumaça começou a sair do apartamento. Em seguida, as chamas começaram a aparecer e quem mora na região se desesperou.
Apartamento pegou fogo em condomínio na Pituba
Logo em seguida, os bombeiros chegaram no local e começaram a fazer o combate ao fogo, controlando o incêndio e evitando uma tragédia maior. Por ter inalado a fumaça, um morador do local precisou ser atendido por uma equipe médica, já que a fumaça já tinha se espalhado no prédio. No entanto, ninguém ficou ferido.
O incêndio teve uma proporção que obrigou moradores dos andares mais próximos ao apartamento que pegou fogo a saírem dos seus apartamentos. Já na madrugada desta terça-feira (7), o prédio foi liberado, mas muitos moradores dormiram fora para não correr riscos.
Informações de moradores indicam que uma cadela da família que mora no apartamento acabou morrendo no incêndio, mas não há confirmação da informação. Não se sabe ainda como o incêndio teria começado.