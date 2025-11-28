Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médico baiano fala pela primeira vez em vídeo após ser alvo de operação da PF: 'Atrocidade'

Gabriel Almeida é acusado de fazer parte de uma quadrilha que produz Mounjaro de forma ilegal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:47

Gabriel Almeida via stories do Instagram
Gabriel Almeida via stories do Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

O cirurgião-geral Gabriel Almeida apareceu pela primeira vez em vídeo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal. Nesta sexta-feira (28), um dia após a Operação Slim, o médico baiano rebateu as acusações de envolvimento no esquema de produção irregular de Mounjaro.

Almeida disse, em publicação feita no Instagram, que tem provas de que a manipulação da Tirzepatida, princípio ativo do medicamento Mounjaro, é legalizada no país. "O dia hoje promete assim como todos os outros dias que virão, apesar da atrocidade cometida ontem", disse o médico.

Ele acusou a empresa Eli Lilly, detentora da patente do Mounjaro, de ter sido responsável pela denúncia.

"Essa empresa grande se incomodou porque hoje eu tenho mais de 8 mil alunos. Eu ensino eles a prescreverem Tirzepatida no consultório, de forma legal, e por um preço menor do que o da farmácia. Quando isso acontece, o gigante vem atrás. Mas, calma, eu não vou cair. Posso cair dez vezes, levanto onze," afirmou o médico em seus stories.

Médico Gabriel Almeida

Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
1 de 14
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram

Operação 

O médico baiano Gabriel Almeida, que tem quase 750 mil seguidores no Instagram, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (27). Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha que fabrica ilegalmente o medicamento para emagrecimento Mounjaro.

Leia mais

Imagem - Médico alvo de operação da PF é dono de ilha de particular na Bahia; veja fotos

Médico alvo de operação da PF é dono de ilha de particular na Bahia; veja fotos

Imagem - Cremeb instaura sindicância para investigar médico baiano acusado de produzir Mounjaro ilegalmente

Cremeb instaura sindicância para investigar médico baiano acusado de produzir Mounjaro ilegalmente

Imagem - Médico baiano alvo da PF por produção ilegal de Mounjaro já foi punido pelo Cremeb

Médico baiano alvo da PF por produção ilegal de Mounjaro já foi punido pelo Cremeb

A Operação Slim cumpriu 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados. A ação tem o objetivo de desarticular uma rede dedicada à produção, fracionamento e comercialização clandestina do princípio ativo tirzepatida, utilizado em medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade.

De acordo com as investigações, o grupo mantinha estrutura de fabricação em condições incompatíveis com padrões sanitários, realizando envase, rotulagem e distribuição do produto de forma irregular. Foram encontrados indícios de produção em série em escala industrial, prática não permitida no âmbito da manipulação magistral autorizada pela legislação vigente.

A defesa de Gabriel Almeida disse que ele não fabrica, não manipula e não rotula qualquer espécie de medicamento. Também afirmou que a acusação é “tecnicamente impossível, visto que sua atuação profissional se restringe, exclusivamente, à medicina clínica e à docência”. Veja nota completa abaixo:

O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF

O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
1 de 7
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação

Tags:

Bahia Salvador Polícia Federal Mounjaro Gabriel Almeida

Mais recentes

Imagem - Daniel Cady, ex-marido de Ivete, já se envolveu em polêmica com médico baiano alvo da PF

Daniel Cady, ex-marido de Ivete, já se envolveu em polêmica com médico baiano alvo da PF
Imagem - Jornalista do CORREIO* fica entre os três +Admirados do Nordeste no Prêmio Einstein

Jornalista do CORREIO* fica entre os três +Admirados do Nordeste no Prêmio Einstein
Imagem - Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
01

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - 'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador
03

'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
04

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo