Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Cady, ex-marido de Ivete, já se envolveu em polêmica com médico baiano alvo da PF

Gabriel Almeida é acusado de fazer parte de uma quadrilha que produz Mounjaro ilegalmente

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:31

Daniel Cady e Gabriel Almeida já discutiram nas redes
Daniel Cady e Gabriel Almeida já discutiram nas redes Crédito: Reprodução/Redes sociais

cirurgião-geral e influenciador Gabriel Almeida foi alvo nesta quinta-feira (27) de uma operação da Polícia Federal que investiga a produção ilegal de Mounjaro. Com quase 750 mil seguidores no Instagram, ele é conhecido entre famosos brasileiros e até protagonizou uma discussão com o influenciador e nutricionista Daniel Cady, ex-marido da cantora Ivete Sangalo.

O médico disse que o nutricionista precisava estudar antes de falar sobre o uso de Mounjaro e Ozempic, medicamentos utilizados em tratamentos para diabetes tipo 2 e controle de peso. Cady fez um alerta sobre os efeitos colaterais dos medicamentos e defendeu estratégias naturais para a perda de peso. Nos comentários, Almeida rebateu dizendo que a substância ativa do Ozempic é aprovada para o tratamento da obesidade.

Em junho de 2024, Almeida arrematou uma partida de pôquer com o jogador Neymar durante um leilão promovido pelo atleta. O lance feito pelo médico foi de R$ 450 mil. 

Médico Gabriel Almeida

Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
1 de 14
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram

Gabriel Almeida também é conhecido por aparecer em fotos com famosos. No seu perfil oficial do Instagram, o médico tem registros com Neymar, Ronaldo Fenômeno, Léo Santana, Lore Improta, Pablo e Popó.

Ele nasceu na Bahia e tem um consultório no bairro do Jardim Europa, na área nobre de São Paulo. A unidade funciona na Avenida Brasil, nas proximidades do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. A clínica tem unidades em Salvador, Petrolina e Feira de Santana. A reportagem tenta contato com a defesa de Gabriel Almeida. O espaço está aberto. 

A defesa de Gabriel Almeida disse que ele não fabrica, não manipula e não rotula qualquer espécie de medicamento. Também afirmou que a acusação é “tecnicamente impossível, visto que sua atuação profissional se restringe, exclusivamente, à medicina clínica e à docência”. Veja nota completa abaixo:

O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF

O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação
1 de 7
O que diz a defesa do médico Gabriel Almeida, alvo de operação da PF por Divulgação

Leia mais

Imagem - Médico baiano com mais de 500 mil seguidores recebe punição por quebra do Código de Ética Médica

Médico baiano com mais de 500 mil seguidores recebe punição por quebra do Código de Ética Médica

Imagem - Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro

Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro

Tags:

Bahia Médico Gabriel Almeida Polícia Federal Mounjaro

Mais recentes

Imagem - Jornalista do CORREIO* fica entre os três +Admirados do Nordeste no Prêmio Einstein

Jornalista do CORREIO* fica entre os três +Admirados do Nordeste no Prêmio Einstein
Imagem - Médico baiano fala pela primeira vez em vídeo após ser alvo de operação da PF: 'Atrocidade'

Médico baiano fala pela primeira vez em vídeo após ser alvo de operação da PF: 'Atrocidade'
Imagem - Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
01

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - 'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador
03

'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
04

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo