Daniel Cady, ex-marido de Ivete, já se envolveu em polêmica com médico baiano alvo da PF

Gabriel Almeida é acusado de fazer parte de uma quadrilha que produz Mounjaro ilegalmente

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:31

Daniel Cady e Gabriel Almeida já discutiram nas redes Crédito: Reprodução/Redes sociais

O cirurgião-geral e influenciador Gabriel Almeida foi alvo nesta quinta-feira (27) de uma operação da Polícia Federal que investiga a produção ilegal de Mounjaro. Com quase 750 mil seguidores no Instagram, ele é conhecido entre famosos brasileiros e até protagonizou uma discussão com o influenciador e nutricionista Daniel Cady, ex-marido da cantora Ivete Sangalo.

O médico disse que o nutricionista precisava estudar antes de falar sobre o uso de Mounjaro e Ozempic, medicamentos utilizados em tratamentos para diabetes tipo 2 e controle de peso. Cady fez um alerta sobre os efeitos colaterais dos medicamentos e defendeu estratégias naturais para a perda de peso. Nos comentários, Almeida rebateu dizendo que a substância ativa do Ozempic é aprovada para o tratamento da obesidade.

Em junho de 2024, Almeida arrematou uma partida de pôquer com o jogador Neymar durante um leilão promovido pelo atleta. O lance feito pelo médico foi de R$ 450 mil.

Gabriel Almeida também é conhecido por aparecer em fotos com famosos. No seu perfil oficial do Instagram, o médico tem registros com Neymar, Ronaldo Fenômeno, Léo Santana, Lore Improta, Pablo e Popó.

Ele nasceu na Bahia e tem um consultório no bairro do Jardim Europa, na área nobre de São Paulo. A unidade funciona na Avenida Brasil, nas proximidades do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. A clínica tem unidades em Salvador, Petrolina e Feira de Santana. A reportagem tenta contato com a defesa de Gabriel Almeida. O espaço está aberto.

A defesa de Gabriel Almeida disse que ele não fabrica, não manipula e não rotula qualquer espécie de medicamento. Também afirmou que a acusação é “tecnicamente impossível, visto que sua atuação profissional se restringe, exclusivamente, à medicina clínica e à docência”. Veja nota completa abaixo: