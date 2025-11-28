CRIME

'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador

Osman Miranda dos Anjos se envolveu em uma confusão na cidade de Simões Filho

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:42

Rey da Pizza foi baleado durante briga Crédito: Reprodução

O empresário Osman Miranda dos Anjos, de 44 anos, conhecido como “Rey da Pizza”, foi baleado no bairro Km-25, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, durante uma briga que terminou em disparos e assustou moradores da área.

Segundo informações iniciais, a confusão aconteceu próximo a um campo e envolveu a vítima e o atual marido de sua ex-companheira, que não foi localizado pelos policiais e está sendo procurado. O empresário foi socorrido para uma unidade de saúde de Simões Filho e, em seguida, transferido para Salvador, onde está internado em estado grave na UTI.

Ainda conforme as apurações, o suspeito já tinha uma relação conturbada com o empresário por conta do antigo vínculo com a mulher. Durante a discussão, o Rey da Pizza teria partido para cima do homem, que sacou uma arma e atirou, atingindo a vítima no braço e no abdômen.

Nas redes sociais, o Rey da Pizza acumula mais de 10 mil seguidores e ficou conhecido pelas pizzas de tamanho gigante que comercializa em sua pizzaria. Nas Eleições de 2024, ele chegou a concorrer ao cargo de vereador de Simões Filho pelo partido Democracia Cristã (DC), mas não foi eleito.