RECONHECIMENTO

Jornalista do CORREIO* fica entre os três +Admirados do Nordeste no Prêmio Einstein

Repórter atua no jornal há 13 anos e já havia ganhado o Prêmio Einstein em 2023

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:06

Jornalista do CORREIO* fica entre os três +Admirados do Nordeste no Prêmio Einstein Crédito: Acervo Pessoal

A jornalista do CORREIO* Thais Borges, 32 anos, está entre os três +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste na Prêmio Einstein deste ano. Em sua quinta edição, a iniciativa do Einstein Hospital Israelita, com organização do J&Cia, tem como objetivo valorizar e reconhecer o trabalho de profissionais e publicações que atuam na cobertura desses temas, tão essenciais para a sociedade. A cerimônia de premiação ocorreu na noite dessa quinta-feira (27), no Centro de Ensino e Pesquisa do Einstein, em São Paulo.

“É uma honra estar mais uma vez entre as jornalistas mais admiradas da imprensa de saúde, ciência e bem-estar no Nordeste. Cobrir saúde não é fácil e exige muita responsabilidade. É um reconhecimento importante para a imprensa regional e que mostra como o nosso trabalho pode ajudar a população”, avalia Thais, que atua como repórter no CORREIO* há 13 anos.

Editora-chefe do CORREIO*, Linda Bezerra também comemorou mais uma conquista da profissional. "Thais é um fenômeno de apuração, de dedicação a assuntos importantíssimos para o jornal. É uma jornalista muito dedicada e séria, então eu festejo, eu celebro mais essa conquista dessa repórter, que é uma pessoa muito especial". No currículo, a repórter acumula premiações como o Petrobras de Jornalismo/regional Nordeste, INMA Media Awards, menção honrosa no Herzog, e ganhou o Prêmio Einstein em 2023.

Em sua quinta edição, o prêmio elegeu, pelo segundo ano consecutivo, Cláudia Collucci, da Folha de S.Paulo, como a +Admirada Jornalista do País. Em segundo lugar, ficou André Biernath, da BBC News, vencedor da edição do prêmio em 2021 e eleito o +Admirado profissional do Sudeste em 2022. Na terceira posição, fechando o pódio, Chloé Pinheiro, de Veja Saúde e Ciência Suja, que levou para casa também o troféu de +Admirada Jornalista Especializada em Ciência.

Com a conclusão do primeiro turno dos nomes indicados à premiação, 112 jornalistas e 72 veículos seguiram na disputa para figurarem entre os +Admirados do Ano em suas respectivas categorias. Destes, 66 profissionais concorreram a uma vaga entre os TOP 25+ Admirados Jornalistas, 60 disputaram as categorias regionais e 24 as especiais (Colunista e Jornalista Especializado em Ciência). No total, 33 jornalistas estieram na disputa em mais de uma categoria.