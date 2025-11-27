Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:00
Quantas flexões é preciso fazer para ganhar massa muscular? Essa é uma das dúvidas mais frequentes para quem treina em casae não frequenta a academia. A resposta, porém, varia conforme fatores como nível de prática e metas individuais.
A flexão é um movimento acessível, ajustável para diferentes capacidades e que não requer equipamentos. O que define seu impacto na musculatura é a forma como ela é incorporada ao programa de exercícios.
Flexão de braço: massa muscular sem aparelho
Ao recrutar peitoral, tríceps, deltoides e região central do corpo, a flexão oferece um estímulo intenso e funcional. Quando executada com técnica adequada e volume apropriado, contribui para o aumento de massa magra de maneira eficiente.
Especialistas afirmam que, sobretudo para iniciantes, a flexão é um recurso importante. Ela consolida a força básica e prepara o organismo para movimentos mais exigentes no futuro.
Não há um número único aplicável a todos. Um estudo de 2015 conduzido por pesquisadores da University of Valencia (Espanha) em parceria com o National Research Centre for the Working Environment, na Dinamarca, aponta que, para quem está começando, séries com 10 a 15 repetições já ajudam a estimular a musculatura. O essencial é manter a frequência de treino sem comprometer a técnica.
Praticantes mais avançados podem buscar maior desafio, realizando mais de 20 ou 30 repetições ou adotando variações mais exigentes. A meta é sempre criar progressão de carga.
Repetir continuamente o mesmo tipo de flexão pode limitar os resultados. Alternar entre versões tradicionais, com palmas, inclinadas ou feitas em superfícies instáveis mantém a musculatura em adaptação constante.
Essa alternância também contribui para ativar diferentes áreas do peitoral e dos braços, favorecendo um desenvolvimento mais equilibrado. O ponto central é evitar a zona de conforto e continuar impondo novos estímulos ao corpo.
Mesmo com uma rotina consistente de flexões, é necessário trabalhar todo o corpo. Exercitar pernas, costas e abdômen fortalece a base e reduz o risco de desequilíbrios musculares.
Descanso e alimentação adequada também não podem ser negligenciados. O músculo só se desenvolve quando recebe nutrientes suficientes e dispõe de tempo para se recuperar do esforço gerado nos treinos.