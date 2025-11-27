ASTROLOGIA

Os 12 signos vão passar por uma grande virada com o fim de Saturno retrógrado nesta sexta-feira (28 de novembro)

O fim de um ciclo pesado abre clareza, força e novas decisões para todos os signos

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:00

Fim de saturno retrógrado afeta os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O fim de Saturno retrógrado no dia 28 de novembro marca uma virada importante: cada signo começa a enxergar com mais clareza o que precisa fazer e o que precisa deixar para trás. Depois de um período intenso de revisão, agora é hora de aplicar as lições, agir com maturidade e dar passos consistentes rumo ao que realmente faz sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

Um ciclo de dúvidas internas chega ao fim. Você recupera firmeza, decide com mais segurança e fortalece sua relação consigo mesma. É um período de autoconfiança renovada e decisões maduras que te colocam no caminho certo.

Dica cósmica: confie no primeiro impulso; ele está mais alinhado do que antes.

Touro:

Você olha para amizades, parcerias e planos de futuro com novos olhos. Relações se tornam mais claras e você entende quem caminha ao seu lado e quem não acompanha seu ritmo.

Dica cósmica: siga o que te traz paz, não o que te prende por hábito.

Gêmeos:

Chega uma fase de decisões importantes sobre carreira e propósito. A mente fica mais intuitiva e você entende que certas escolhas devem vir do coração, não só da lógica.

Dica cósmica: permita-se sentir antes de decidir.

Câncer:

Assuntos ligados ao seu crescimento pessoal ganham destaque. Você se conecta com seu lado mais intuitivo e aprende a confiar mais no caminho que está construindo.

Dica cósmica: siga o que expande, não o que encolhe.

Leão:

Um período de profundidade emocional te ajuda a fazer escolhas mais maduras envolvendo intimidade, dinheiro compartilhado e vínculos intensos. Coragem é sua palavra-chave.

Dica cósmica: encare o que você tem evitado.

Virgem:

Relacionamentos entram em foco. Você une sensibilidade e praticidade para ajustar dinâmicas, fortalecer vínculos e filtrar o que ajuda — e o que atrapalha.

Dica cósmica: doar demais também cansa; equilibre.

Libra:

Sua rotina e o ambiente de trabalho pedem ajustes. Pequenos incômodos se tornam mais visíveis, facilitando decisões melhores. Intuição ajuda mais do que você imagina.

Dica cósmica: simplifique antes de organizar.

Escorpião:

Criatividade, romance e expressão pessoal recebem um empurrão do destino. Você volta a se sentir motivada e os bloqueios que travavam a leveza começam a cair.

Dica cósmica: permita-se brincar mais.

Sagitário:

A vida familiar pede atenção e equilíbrio. Você encontra maneiras mais maduras de lidar com diferenças, unir conversas e criar harmonia.

Dica cósmica: ouvir vale tanto quanto agir.

Capricórnio:

Comunicação fica mais sensível e empática. Conversas importantes fluem melhor e desafios com vizinhos, estudos ou acordos começam a se resolver.

Dica cósmica: fale com o coração mais do que com o dever.

Aquário:

Você revisou hábitos financeiros, agora é hora de aplicar. O momento pede responsabilidade, escolhas inteligentes e um novo jeito de lidar com o que você tem.

Dica cósmica: gastar menos também é autocuidado.

Peixes:

É o fechamento de um ciclo pessoal importante. Você se enxerga com mais clareza, faz escolhas melhores e abandona padrões que já não fazem sentido.