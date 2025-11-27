Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo do Amor toca o coração de 3 signos: uma conversa muda tudo e aproxima quem se afastou ainda hoje (27 de novembro)

A energia emocional favorece reconciliações, declarações sinceras e decisões importantes sobre vínculos afetivos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:44

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Mas hoje, a energia vai além do céu: o Anjo do Amor está ativo e favorece quem decide agir, arriscar, começar. Esta quinta-feira (27) chega carregada da vibração suave do Anjo do Amor, que se manifesta com força graças aos aspectos harmoniosos da Lua com Mercúrio e Júpiter. É uma energia que abre caminhos, desbloqueia conversas difíceis e ajuda você a entender, com uma clareza nova, o que seu coração realmente deseja.

Se você vem adiando um diálogo ou carregando dúvidas sobre alguém, o dia oferece a chance de transformar a relação para melhor. Há forte influência para cura emocional, reconciliações e reencontros que fazem sentido.

O Anjo do Amor reforça que é preciso coragem para abrir o coração, mas a recompensa chega rápida para quem se permite sentir.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Veja os números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (27)

Vai jogar na loteria? Veja os números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (27)

Imagem - Henrique Fogaça surpreende fãs ao emagrecer 17 kg com 'dieta da selva'; entenda

Henrique Fogaça surpreende fãs ao emagrecer 17 kg com 'dieta da selva'; entenda

Imagem - Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos

Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos

Veja o que o universo reserva para cada signo:

  • Áries: dia de sinceridade total, alguém diz o que sente.

  • Touro: cumplicidade e estabilidade se fortalecem.

  • Gêmeos: conversas profundas aproximam; mal-entendidos se desfazem.

  • Câncer: vínculos ganham leveza e verdade.

  • Leão: demonstrações apaixonadas acontecem sem esforço.

Leia mais

Imagem - Universo envia alívio e respostas hoje (27 de novembro) para 4 signos

Universo envia alívio e respostas hoje (27 de novembro) para 4 signos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros

Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Virgem: clareza emocional traz segurança.

  • Libra: reconciliação favorecida.

  • Escorpião: transformações importantes no amor.

  • Sagitário: leveza e espontaneidade reacendem interesse.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio: relacionamentos se firmam.

  • Aquário: diálogos fluidos fortalecem conexões.

  • Peixes: momentos doces aproximam.

O Anjo do Amor pede uma única coisa: que você não fuja do que sente. Abrir o coração muda o rumo do dia.

Leia mais

Imagem - Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Imagem - Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença

Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença

Imagem - 7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Áries, Touro e Câncer vão ver a vida destravar após o dia de hoje (27 de novembro)

Leão, Escorpião e Capricórnio entram em uma virada que muda tudo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Dia 27 de novembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Tarot de quinta (27 de novembro) anuncia boas surpresas, reconciliações e prosperidade para vários signos

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'
Imagem - Moscas volantes: os pontinhos pretos que você vê indicam risco de ficar cego

Moscas volantes: os pontinhos pretos que você vê indicam risco de ficar cego

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba
01

Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba

Imagem - Tarot de quinta (27 de novembro) anuncia boas surpresas, reconciliações e prosperidade para vários signos
02

Tarot de quinta (27 de novembro) anuncia boas surpresas, reconciliações e prosperidade para vários signos

Imagem - Beneficiários protestam contra sucateamento do Planserv em Salvador: 'Matadouro de servidor'
03

Beneficiários protestam contra sucateamento do Planserv em Salvador: 'Matadouro de servidor'

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)
04

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)