ASTROLOGIA

Anjo do Amor toca o coração de 3 signos: uma conversa muda tudo e aproxima quem se afastou ainda hoje (27 de novembro)

A energia emocional favorece reconciliações, declarações sinceras e decisões importantes sobre vínculos afetivos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:44

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Mas hoje, a energia vai além do céu: o Anjo do Amor está ativo e favorece quem decide agir, arriscar, começar. Esta quinta-feira (27) chega carregada da vibração suave do Anjo do Amor, que se manifesta com força graças aos aspectos harmoniosos da Lua com Mercúrio e Júpiter. É uma energia que abre caminhos, desbloqueia conversas difíceis e ajuda você a entender, com uma clareza nova, o que seu coração realmente deseja.

Se você vem adiando um diálogo ou carregando dúvidas sobre alguém, o dia oferece a chance de transformar a relação para melhor. Há forte influência para cura emocional, reconciliações e reencontros que fazem sentido.

O Anjo do Amor reforça que é preciso coragem para abrir o coração, mas a recompensa chega rápida para quem se permite sentir.

Veja o que o universo reserva para cada signo:

Áries: dia de sinceridade total, alguém diz o que sente.

Touro: cumplicidade e estabilidade se fortalecem.

Gêmeos: conversas profundas aproximam; mal-entendidos se desfazem.

Câncer: vínculos ganham leveza e verdade.

Leão: demonstrações apaixonadas acontecem sem esforço.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Virgem: clareza emocional traz segurança.

Libra: reconciliação favorecida.

Escorpião: transformações importantes no amor.

Sagitário: leveza e espontaneidade reacendem interesse.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Capricórnio: relacionamentos se firmam.

Aquário: diálogos fluidos fortalecem conexões.

Peixes: momentos doces aproximam.