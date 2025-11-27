Anjo do Amor toca o coração de 3 signos: uma conversa muda tudo e aproxima quem se afastou ainda hoje (27 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:44
Mas hoje, a energia vai além do céu: o Anjo do Amor está ativo e favorece quem decide agir, arriscar, começar. Esta quinta-feira (27) chega carregada da vibração suave do Anjo do Amor, que se manifesta com força graças aos aspectos harmoniosos da Lua com Mercúrio e Júpiter. É uma energia que abre caminhos, desbloqueia conversas difíceis e ajuda você a entender, com uma clareza nova, o que seu coração realmente deseja.
Se você vem adiando um diálogo ou carregando dúvidas sobre alguém, o dia oferece a chance de transformar a relação para melhor. Há forte influência para cura emocional, reconciliações e reencontros que fazem sentido.
O Anjo do Amor reforça que é preciso coragem para abrir o coração, mas a recompensa chega rápida para quem se permite sentir.
O Anjo do Amor pede uma única coisa: que você não fuja do que sente. Abrir o coração muda o rumo do dia.