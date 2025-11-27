Acesse sua conta
7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

Cuidados simples ajudam a manter a celebração natalina bonita, reduzindo o risco de acidentes

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:44

A iluminação de Natal requer cuidados para evitar acidentes (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)
A iluminação de Natal requer cuidados para evitar acidentes Crédito: Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

As luzes são partes importantes da decoração de Natal, trazendo um charme especial tanto dentro quanto fora de casa e criando um clima festivo que transforma os ambientes. No entanto, é essencial ter atenção ao instalá-las para evitar acidentes elétricos provocados por sobrecarga, curtos-circuitos e ligações improvisadas.

Para te ajudar a montar uma iluminação bonita e segura , o engenheiro Otávio Henrique, fundador da Varg Engenharia, lista sete orientações práticas que reduzem riscos de acidentes e evitam desperdícios de energia. Confira!

1. Não concentre tudo na mesma tomada

Segundo o engenheiro, um erro muito comum é conectar o pisca-pisca, projetores e extensões em um único ponto de energia. Como a maioria dos circuitos residenciais para tomadas comuns trabalha com 10 A, somar o consumo de vários itens pode causar aquecimento da fiação e sobrecarga.

2. Use extensões e filtros de linha certificados

Derivações malfeitas são uma das principais causas de curto-circuito em dezembro . Otávio Henrique recomenda sempre optar por extensões certificadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com proteções internas e, preferencialmente, filtros de linha com disjuntor.

3. Confira a bitola da fiação nas áreas externas

Varandas, fachadas e jardins frequentemente têm fios antigos ou expostos à umidade. Para iluminar áreas externas, o ideal é utilizar cabos PP ou modelos de dupla isolação, que oferecem mais segurança contra fuga de corrente.

A decoração em LED ajuda a economizar energia e reduz o risco de incêndio (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)
A decoração em LED ajuda a economizar energia e reduz o risco de incêndio Crédito: Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

4. Priorize decorações em LED com selo de conformidade

Além de economizar energia, o LED esquenta menos e reduz o risco de incêndio. O especialista reforça que é fundamental adquirir produtos com selo do Inmetro, garantindo isolamento adequado e proteção contra choque elétrico.

5. Isole corretamente todas as conexões

Emendas malfeitas, com fita inadequada ou mal prensadas, podem gerar faíscas. Otávio Henrique recomenda o uso de terminais prensáveis e, em áreas externas, caixas de passagem com proteção IP65, que impedem a entrada de água.

6. Instale luzes externas longe de pontos de água e utilize DR

Para áreas externas, o circuito deve ter um disjuntor DR, que desarma automaticamente caso haja fuga de corrente. Isso evita choques e reduz acidentes graves.

7. Revise cabos antigos antes de reutilizar

Mangueiras, pisca-piscas e extensões guardadas por anos podem ter microfissuras e perda de isolamento. Antes de ligar, o ideal é esticar todo o cabo e verificar se há partes deformadas, ressecadas ou com cheiro de plástico queimado.

Por Sarah Monteiro

