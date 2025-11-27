NOVELA

Nina, Suelen, Nilo e mais: saiba quais personagens ficaram de fora de ‘Avenida Brasil 2’

Personagens icônicos não estarão no remake da trama que conquistou o Brasil e o mundo

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:47

Personagens icônicos ficarão de fora da trama Crédito: Reprodução | Globo

Após o remake de “Vale Tudo”, o público se agita com as expectativas para a produção de “Avenida Brasil 2”. Inclusive, os atores Adriana Esteves e Murilo Benício, que vivem o icônico casal Carminha e Tufão, já confirmaram presença na continuação da trama, que fez um sucesso estrondoso dentro e fora do Brasil.

Depois de circular a informação de que Débora Falabella, que vivia a protagonista Nina, não teria recebido o convite para fazer parte da trama. No entanto, de acordo com a revista Caras, a personagem deve dar as caras apenas no início da história, sem participação prolongada.

Segundo informações coletadas de diversos portais e bastidores, Mãe Lucinda, interpretada por Vera Holtz ficará de fora da trama, pois a personagem morrerá antes dos novos acontecimentos.

Quem também ficará de fora da trama são os personagens Nilo (José de Abreu) e Max (Marcello Novaes). Também fica de fora o núcleo cômico formado por Cadinho (Alexandre Borges) e suas três mulheres: Verônica, Noêmia e Alexia (Débora Bloch, Camila Morgado e Carolina Ferraz).

Outros personagens populares como Suelen (Isis Valverde) e Zezé (Cacau Protásio) também não fazem parte do plano inicial para a nova fase.