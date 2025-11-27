Acesse sua conta
Nina, Suelen, Nilo e mais: saiba quais personagens ficaram de fora de ‘Avenida Brasil 2’

Personagens icônicos não estarão no remake da trama que conquistou o Brasil e o mundo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:47

Personagens icônicos ficarão de fora da trama
Personagens icônicos ficarão de fora da trama Crédito: Reprodução | Globo

Após o remake de “Vale Tudo”, o público se agita com as expectativas para a produção de “Avenida Brasil 2”. Inclusive, os atores Adriana Esteves e Murilo Benício, que vivem o icônico casal Carminha e Tufão, já confirmaram presença na continuação da trama, que fez um sucesso estrondoso dentro e fora do Brasil.

Tags:

Avenida Brasil

