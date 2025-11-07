Como será a continuação de Avenida Brasil mais de 13 anos depois

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:14
Nos bastidores da Globo, o projeto Avenida Brasil 2 já movimenta expectativas sobre como será o reencontro entre Carminha e Tufão, interpretados novamente por Adriana Esteves e Murilo Benício. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, o autor João Emanuel Carneiro aceitou o convite da emissora e começou a desenvolver os primeiros rascunhos da nova fase, prevista para estrear em 2027.
Ainda sem sinopse revelada, a trama deve retomar o universo de vinganças, segredos e reviravoltas que marcou o fenômeno exibido em 2012. A ideia, segundo fontes ouvidas pela jornalista, é avançar no tempo e mostrar como os personagens lidam com o legado emocional deixado pelo final da primeira versão, e pelas consequências de seus próprios erros.
Avenida Brasil
A nova produção será exibida após Quem Ama Cuida, novela de Walcyr Carrasco, e faz parte de uma estratégia da Globo de investir em continuações de grandes sucessos. A emissora aposta que revisitar tramas com apelo popular pode reconquistar o público que se afastou dos remakes mais recentes, como Vale Tudo.
Nos corredores do Projac, Avenida Brasil 2 é tratada como prioridade máxima. A expectativa é resgatar o tom explosivo e o clima familiar caótico que transformaram a história de Carminha, Tufão e Nina em um marco cultural, agora com um olhar maduro, mais de dez anos depois.