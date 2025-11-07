NOVAS HISTÓRIAS

Como será a continuação de Avenida Brasil mais de 13 anos depois

Continuação deve explorar o destino dos personagens mais de uma década após o final original

Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:14

Avenida Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

Nos bastidores da Globo, o projeto Avenida Brasil 2 já movimenta expectativas sobre como será o reencontro entre Carminha e Tufão, interpretados novamente por Adriana Esteves e Murilo Benício. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, o autor João Emanuel Carneiro aceitou o convite da emissora e começou a desenvolver os primeiros rascunhos da nova fase, prevista para estrear em 2027.

Ainda sem sinopse revelada, a trama deve retomar o universo de vinganças, segredos e reviravoltas que marcou o fenômeno exibido em 2012. A ideia, segundo fontes ouvidas pela jornalista, é avançar no tempo e mostrar como os personagens lidam com o legado emocional deixado pelo final da primeira versão, e pelas consequências de seus próprios erros.

A nova produção será exibida após Quem Ama Cuida, novela de Walcyr Carrasco, e faz parte de uma estratégia da Globo de investir em continuações de grandes sucessos. A emissora aposta que revisitar tramas com apelo popular pode reconquistar o público que se afastou dos remakes mais recentes, como Vale Tudo.