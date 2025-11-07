Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como será a continuação de Avenida Brasil mais de 13 anos depois

Continuação deve explorar o destino dos personagens mais de uma década após o final original

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:14

Avenida Brasil
Avenida Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

Nos bastidores da Globo, o projeto Avenida Brasil 2 já movimenta expectativas sobre como será o reencontro entre Carminha e Tufão, interpretados novamente por Adriana Esteves e Murilo Benício. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, o autor João Emanuel Carneiro aceitou o convite da emissora e começou a desenvolver os primeiros rascunhos da nova fase, prevista para estrear em 2027.

Ainda sem sinopse revelada, a trama deve retomar o universo de vinganças, segredos e reviravoltas que marcou o fenômeno exibido em 2012. A ideia, segundo fontes ouvidas pela jornalista, é avançar no tempo e mostrar como os personagens lidam com o legado emocional deixado pelo final da primeira versão, e pelas consequências de seus próprios erros.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo

A nova produção será exibida após Quem Ama Cuida, novela de Walcyr Carrasco, e faz parte de uma estratégia da Globo de investir em continuações de grandes sucessos. A emissora aposta que revisitar tramas com apelo popular pode reconquistar o público que se afastou dos remakes mais recentes, como Vale Tudo.

Nos corredores do Projac, Avenida Brasil 2 é tratada como prioridade máxima. A expectativa é resgatar o tom explosivo e o clima familiar caótico que transformaram a história de Carminha, Tufão e Nina em um marco cultural, agora com um olhar maduro, mais de dez anos depois.

Leia mais

Imagem - 'Queriam provar que era puta', diz esposa de melhor amigo de Ayrton Senna sobre rejeição da família a Adriane Galisteu

'Queriam provar que era puta', diz esposa de melhor amigo de Ayrton Senna sobre rejeição da família a Adriane Galisteu

Imagem - Compraria? Veja os chinelos vendidos por Suzane Von Richthofen por R$ 150

Compraria? Veja os chinelos vendidos por Suzane Von Richthofen por R$ 150

Imagem - Manuela Dias queria que a Globo desse um 'chega pra lá' em Taís Araújo após polêmica, diz revista

Manuela Dias queria que a Globo desse um 'chega pra lá' em Taís Araújo após polêmica, diz revista

Tags:

Novelas Avenida Brasil Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Como é a mansão zen de Anitta com espaço para rituais e contato com a natureza

Como é a mansão zen de Anitta com espaço para rituais e contato com a natureza
Imagem - Jojo Todynho se envolve em confusão na faculdade, é denunciada por colega e caso vai parar na polícia

Jojo Todynho se envolve em confusão na faculdade, é denunciada por colega e caso vai parar na polícia

MAIS LIDAS

Imagem - Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas
01

Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)
04

Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)