Manuela Dias queria que a Globo desse um 'chega pra lá' em Taís Araújo após polêmica, diz revista

Autora teria se sentido desautorizada pela emissora depois que atriz levou conflito ao compliance da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:35

Manuela Dias e Taís Araújo Crédito: Reprodução

A relação entre Manuela Dias e Taís Araújo azedou de vez nos bastidores de Vale Tudo. Segundo fontes ouvidas pela coluna Gente, da revista Veja, a autora teria ficado profundamente magoada após o desentendimento com a intérprete de Raquel e esperava que a direção da Globo desse um “chega pra lá” na atriz depois das críticas públicas sobre os rumos da novela.

Taís levou suas insatisfações ao setor de compliance da emissora, relatando desconfortos com o texto e a condução de sua personagem. A iniciativa teria surpreendido Manuela, que viu a atitude como um gesto de deslealdade e se queixou internamente por não receber apoio da alta cúpula da Globo.

Ainda segundo a publicação, a autora considerava deselegante que uma atriz se manifestasse sobre uma trama ainda no ar, acreditando que a emissora deveria, ao menos, adverti-la. A Globo, no entanto, optou por não interferir no conflito e manteve o cronograma de gravações normalmente.