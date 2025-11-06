Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Manuela Dias queria que a Globo desse um 'chega pra lá' em Taís Araújo após polêmica, diz revista

Autora teria se sentido desautorizada pela emissora depois que atriz levou conflito ao compliance da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:35

Manuela Dias e Taís Araújo
Manuela Dias e Taís Araújo Crédito: Reprodução

A relação entre Manuela Dias e Taís Araújo azedou de vez nos bastidores de Vale Tudo. Segundo fontes ouvidas pela coluna Gente, da revista Veja, a autora teria ficado profundamente magoada após o desentendimento com a intérprete de Raquel e esperava que a direção da Globo desse um “chega pra lá” na atriz depois das críticas públicas sobre os rumos da novela.

Taís levou suas insatisfações ao setor de compliance da emissora, relatando desconfortos com o texto e a condução de sua personagem. A iniciativa teria surpreendido Manuela, que viu a atitude como um gesto de deslealdade e se queixou internamente por não receber apoio da alta cúpula da Globo.

Taís Araujo

Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araújo rejeitou o 'morango do amor' por Reprodução
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
1 de 16
Taís Araujo por Reprodução/Instagram

Ainda segundo a publicação, a autora considerava deselegante que uma atriz se manifestasse sobre uma trama ainda no ar, acreditando que a emissora deveria, ao menos, adverti-la. A Globo, no entanto, optou por não interferir no conflito e manteve o cronograma de gravações normalmente.

Leia mais

Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Após bate-boca nos bastidores, Taís Araújo denunciou Manuela Dias à alta cúpula da Globo, diz colunista

‘Vale Tudo’: Manuela Dias denuncia Taís Araújo por ‘quebra de código de conduta’, diz jornal

Globo se pronuncia após denúncia de Taís Araújo sobre Manuela Dias

'Ator não tem cor', afirma presidente do Sated-RJ sobre denúncia de Taís Araújo

A falta de posicionamento da direção teria deixado um clima tenso entre equipe e elenco, refletindo em uma reta final considerada “menos vibrante” do que o esperado para um remake de tamanha relevância.

Leia mais

Imagem - Arminda não é mãe de Raul? Teoria macabra questiona maternidade da vilã

Arminda não é mãe de Raul? Teoria macabra questiona maternidade da vilã

Imagem - 'Do nada, o Pix caiu': 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta quinta (6)

'Do nada, o Pix caiu': 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta quinta (6)

Imagem - O que aconteceu com os criminosos de Tremembé? Veja quem está solto e quem segue na prisão

O que aconteceu com os criminosos de Tremembé? Veja quem está solto e quem segue na prisão

Tags:

Novelas Globo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda
Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)