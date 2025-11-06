NOVELA DAS 9

Arminda não é mãe de Raul? Teoria macabra questiona maternidade da vilã

Reviravolta promete abalar o núcleo principal da novela das nove e revelar segredos do passado da vilã

Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:46

Mistério sobre Raul promete abalar Arminda em Três Graças Crédito: Reprodução

O clima promete esquentar em Três Graças, novela das nove da Globo. Fãs começaram a levantar uma teoria intrigante sobre Raul (Paulo Mendes): o jovem pode não ser filho biológico de Arminda (Grazi Massafera).

Nas redes sociais, internautas apontam que Samira (Fernanda Vasconcellos), a traficante de bebês, pode ter vendido o próprio filho para Ferette (Murilo Benício). Nesse caso, o vilão seria o verdadeiro pai de Raul, e Arminda teria criado o menino sem saber de sua origem.

A revelação colocaria em xeque o casamento da vilã com Rogério (Eduardo Moscovis), dado como morto, mas que deve reaparecer por volta do capítulo 80. O retorno do personagem trará novas verdades sobre o passado da família e promete uma vingança dupla contra Arminda e Ferette.

Em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta, Paulo Mendes comentou a trajetória de Raul e sua relação conturbada com a mãe. “Ele é uma pessoa perdida, que não tem ninguém. A gravidez de Joélly (Alana Cabral) o desespera porque ele acha que não vai dar conta”, explicou o ator, destacando a humanidade do personagem.