Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Do nada, o Pix caiu': 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta quinta (6)

Alinhamento entre Lua e Júpiter favorece surpresas financeiras; veja quais signos estão com sorte no bolso e podem se surpreender

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:20

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O céu desta quinta-feira (6) promete uma chuva de boas notícias, principalmente para quem anda precisando de um alívio na conta. Segundo o Tarot e os trânsitos astrológicos, três signos estão sob uma influência poderosa de prosperidade repentina. Ganhos inesperados, devoluções, bônus de trabalho ou até aquele “pix do nada” podem pintar ainda hoje.

O astral do dia é regido por Júpiter, planeta da sorte, em harmonia com a Lua, que ativa emoções e impulsos materiais. A combinação cria um campo fértil para receber o que estava bloqueado, e até o que você nem imaginava mais que viria.

Touro

Regido por Vênus, o signo mais estável do zodíaco entra em um ciclo de recompensa. Um dinheiro esquecido ou valor de venda pode retornar. O Tarot mostra o Seis de Ouros, carta da generosidade e dos retornos. A dica é confiar no que você construiu, o universo está prestes a pagar com juros.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Escorpião

Para Escorpião, a carta da Roda da Fortuna gira a favor. Mudanças rápidas e decisões de risco podem gerar retorno financeiro. Um investimento, bônus ou proposta profissional inesperada pode trazer alívio imediato. O que parecia parado volta a render.

Capricórnio

O trabalhador do zodíaco é premiado pela persistência. A carta do Rei de Ouros indica ganhos concretos, aumento de renda ou reconhecimento no trabalho. Se vinha se dedicando sem retorno, esta quinta marca o início de uma virada real. Dinheiro e visibilidade chegam juntos.

Leia mais

Imagem - O que aconteceu com os criminosos de Tremembé? Veja quem está solto e quem segue na prisão

O que aconteceu com os criminosos de Tremembé? Veja quem está solto e quem segue na prisão

Imagem - Adriane Galisteu revela como o Super Paiol vai mudar o jogo em A Fazenda 17

Adriane Galisteu revela como o Super Paiol vai mudar o jogo em A Fazenda 17

Imagem - Boas notícias: cartas do Tarot anunciam sorte e dinheiro para os signos nesta quinta-feira (6)

Boas notícias: cartas do Tarot anunciam sorte e dinheiro para os signos nesta quinta-feira (6)

Tags:

Energia Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda
Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)