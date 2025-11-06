TAROT & ASTROS

'Do nada, o Pix caiu': 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta quinta (6)

Alinhamento entre Lua e Júpiter favorece surpresas financeiras; veja quais signos estão com sorte no bolso e podem se surpreender

Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:20

Tarot Crédito: Shutterstock

O céu desta quinta-feira (6) promete uma chuva de boas notícias, principalmente para quem anda precisando de um alívio na conta. Segundo o Tarot e os trânsitos astrológicos, três signos estão sob uma influência poderosa de prosperidade repentina. Ganhos inesperados, devoluções, bônus de trabalho ou até aquele “pix do nada” podem pintar ainda hoje.

O astral do dia é regido por Júpiter, planeta da sorte, em harmonia com a Lua, que ativa emoções e impulsos materiais. A combinação cria um campo fértil para receber o que estava bloqueado, e até o que você nem imaginava mais que viria.

Touro

Regido por Vênus, o signo mais estável do zodíaco entra em um ciclo de recompensa. Um dinheiro esquecido ou valor de venda pode retornar. O Tarot mostra o Seis de Ouros, carta da generosidade e dos retornos. A dica é confiar no que você construiu, o universo está prestes a pagar com juros.

Tarot 1 de 24

Escorpião

Para Escorpião, a carta da Roda da Fortuna gira a favor. Mudanças rápidas e decisões de risco podem gerar retorno financeiro. Um investimento, bônus ou proposta profissional inesperada pode trazer alívio imediato. O que parecia parado volta a render.

Capricórnio