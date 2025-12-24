Acesse sua conta
Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Data comemorativa acontece nesta quinta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:48

Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas
Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

O feriado de Natal, nesta quinta-feira (25), vai afetar o horário de funcionamento de estabelecimentos públicos e privados em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).

Para ajudar os leitores a se programarem da melhor maneira, o CORREIO fez um levantamento com o serviço de shoppings, transporte público, espaços de lazer e demais segmentos do comércio. Confira abaixo: 

Shoppings

Shopping Bela Vista

  • Natal - Quinta (21)
 Lojas, quiosques e GBarbosa: fechados
 Alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h

Boulevard Shopping Camaçari

  • Natal - Quinta (25) 
Lojas fechadas
Alimentação: 11h30 às 21h

Parque Shopping Bahia

  • Natal - Quinta (25)
Lojas fechadas
Alimentação e lazer: 12h às 21h

Shopping da Gente

  • Natal - Quinta (25) 
Fechado

Shopping Barra

  • Natal - Quinta (25) 
Lojas fechadas 

Alimentação: 12h às 21h

  • Salvador Shopping
  • Natal - Quinta (25)
Lojas e quiosques fechados
Lazer, alimentação e RedeMix: 12h às 21h

Salvador Norte Shopping

  • Natal - Quinta (25)
Lojas e quiosques fechados 
Mix Mateus, lazer e alimentação: 12h às 21h

Shopping Center Lapa 

  • Natal - Quinta (25)
Fechado

Shopping Paralela

  • Natal - Quinta (25)
Fechado

Órgãos públicos

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

  • Natal - Quinta (25)
Fechado.

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA)

  • Natal - Quinta (25)
Sem expediente em suas secretarias e cartórios

 Agências Bancárias

  • Natal - Quinta (25)
Não haverá atendimento presencial nas agências. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente

Transporte

CCR Metrô

  • Natal - Quinta (25) -  funcionamento normal
Das 5h à 0h

Ferry-Boat

  • Natal - Quinta (25)
Operação ininterrupta (funcionamento 24 horas)

Lojas

Ferreira Costa Barris

  • Natal - Quinta (25)
Fechada

Ferreira Costa Paralela

  • Natal - Quinta (25)
Fechada

