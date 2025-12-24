HORÁRIOS ESPECIAIS

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Data comemorativa acontece nesta quinta-feira (25)

Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:48

Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

O feriado de Natal, nesta quinta-feira (25), vai afetar o horário de funcionamento de estabelecimentos públicos e privados em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).

Para ajudar os leitores a se programarem da melhor maneira, o CORREIO fez um levantamento com o serviço de shoppings, transporte público, espaços de lazer e demais segmentos do comércio. Confira abaixo:

Shoppings

Shopping Bela Vista Natal - Quinta (21) Lojas, quiosques e GBarbosa: fechados

Alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h

Boulevard Shopping Camaçari Natal - Quinta (25) Lojas fechadas

Alimentação: 11h30 às 21h

Parque Shopping Bahia Natal - Quinta (25) Lojas fechadas

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Shopping da Gente Natal - Quinta (25) Fechado

Shopping Barra Natal - Quinta (25) Lojas fechadas

Alimentação: 12h às 21h

Salvador Shopping Natal - Quinta (25) Lojas e quiosques fechados

Lazer, alimentação e RedeMix: 12h às 21h

Salvador Norte Shopping Natal - Quinta (25) Lojas e quiosques fechados

Mix Mateus, lazer e alimentação: 12h às 21h

Shopping Center Lapa Natal - Quinta (25) Fechado

Shopping Paralela Natal - Quinta (25) Fechado

Órgãos públicos

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Natal - Quinta (25) Fechado.

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) Natal - Quinta (25) Sem expediente em suas secretarias e cartórios

Agências Bancárias Natal - Quinta (25) Não haverá atendimento presencial nas agências. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente

Transporte

CCR Metrô Natal - Quinta (25) - funcionamento normal Das 5h à 0h

Ferry-Boat Natal - Quinta (25) Operação ininterrupta (funcionamento 24 horas)

Lojas

Ferreira Costa Barris Natal - Quinta (25) Fechada