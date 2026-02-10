BAHIA

Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso

Organização possuía atuação interestadual na Bahia, em Alagoas, na Paraíba, no Paraná e em Sergipe

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 22:15

Operação Martelo prende sete pessoas e bloqueia R$ 270 milhões de organização criminosa Crédito: Divulgação/PCBA

Sete pessoas foram presas durante a execução da Operação Martelo, que tem como alvo uma organização criminosa com atuação na Bahia, em Alagoas, na Paraíba, no Paraná e em Sergipe. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 270 milhões em ativos financeiros mantidos em contas bancárias e aplicações dos investigados.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PCBA), as ações foram realizadas nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Laje, São Miguel das Matas e Feira de Santana. Das sete prisões, quatro ocorreram em Santo Antônio de Jesus, duas em Sergipe e uma em Alagoas, onde foi capturada a companheira de uma liderança criminosa atualmente custodiada em um presídio de segurança máxima no mesmo estado.

Durante a operação, foi apreendida uma maleta contendo dinheiro falso, além de celulares, porções de drogas, veículos e documentos.

O bloqueio dos R$ 270 milhões foi determinado após as apurações identificarem movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, conforme apontam relatórios policiais. A maioria dos envolvidos também possui antecedentes criminais.