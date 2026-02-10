Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 22:15
Sete pessoas foram presas durante a execução da Operação Martelo, que tem como alvo uma organização criminosa com atuação na Bahia, em Alagoas, na Paraíba, no Paraná e em Sergipe. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 270 milhões em ativos financeiros mantidos em contas bancárias e aplicações dos investigados.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PCBA), as ações foram realizadas nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Laje, São Miguel das Matas e Feira de Santana. Das sete prisões, quatro ocorreram em Santo Antônio de Jesus, duas em Sergipe e uma em Alagoas, onde foi capturada a companheira de uma liderança criminosa atualmente custodiada em um presídio de segurança máxima no mesmo estado.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
Durante a operação, foi apreendida uma maleta contendo dinheiro falso, além de celulares, porções de drogas, veículos e documentos.
O bloqueio dos R$ 270 milhões foi determinado após as apurações identificarem movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, conforme apontam relatórios policiais. A maioria dos envolvidos também possui antecedentes criminais.
Cerca de 120 policiais civis participam da operação, com equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Leste), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).