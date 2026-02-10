Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:39
Uma operação realizada no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, cumpriu mandados de busca e apreensão em três celas que abrigam lideranças de um grupo criminoso. Durante a ação, foram apreendidos três celulares, porções de maconha, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e quantia em dinheiro.
A operação foi realizada na última sexta-feira (6). As investigações indicam, segundo a Polícia Civil, que os detentos têm atuação direta como mandantes de homicídios e outros crimes, inclusive em disputas territoriais relacionadas ao controle do tráfico de drogas com outras organizações criminosas.
Policiais da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sul) e da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas) realizaram a ação juntamente com a Polícia Penal, que colaborou com informações de inteligência e na operação tática nas dependências internas do conjunto penal.
Os aparelhos celulares passarão por perícia, para coletar mais provas da participação dos investigados em crimes ocorridos dentro e fora do sistema prisional. Três detentos foram colocados em Regime Disciplinar Diferenciado, em cumprimento de decisão judicial que determina a transferência para outra unidade prisional.