CRIME

Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia

Investigações apontam que detentos articulam crimes dentro e fora do sistema prisional

Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:39

Operação é realizada em presídio na Bahia Crédito: Divulgação

Uma operação realizada no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, cumpriu mandados de busca e apreensão em três celas que abrigam lideranças de um grupo criminoso. Durante a ação, foram apreendidos três celulares, porções de maconha, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e quantia em dinheiro.

A operação foi realizada na última sexta-feira (6). As investigações indicam, segundo a Polícia Civil, que os detentos têm atuação direta como mandantes de homicídios e outros crimes, inclusive em disputas territoriais relacionadas ao controle do tráfico de drogas com outras organizações criminosas.

Policiais da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sul) e da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas) realizaram a ação juntamente com a Polícia Penal, que colaborou com informações de inteligência e na operação tática nas dependências internas do conjunto penal.