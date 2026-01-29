MORTES EM IPIAÚ

Mandante de execuções na Bahia estava foragido após deixar presídio para saidinha de Natal

Integrante de facção não retornou no dia 5 de janeiro, como foi determinado pela Justiça

Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:00

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú Crédito: Reprodução

Apontado como mandante de homicídios na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, um integrante de facção criminosa estava foragido do sistema prisional após não retornar da saidinha de Natal de 2025. O suspeito havia deixado o presídio de forma temporária, mas descumpriu a determinação judicial de reapresentação.

Segundo as investigações, o criminoso deveria ter retornado ao sistema prisional no dia 5 de janeiro, o que não ocorreu. Em liberdade, ele passou a ordenar assassinatos de rivais, ampliando a atuação da facção na região.

O traficante de drogas e armas também é investigado por homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores. Antes de se tornar foragido, ele estava custodiado no Conjunto Penal de Jequié.

Na tarde de quarta-feira (28), o foragido foi localizado na localidade de Barra Grande, no município de Maraú, durante uma operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia) com equipes das Polícias Civil e Militar.