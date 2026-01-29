Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mandante de execuções na Bahia estava foragido após deixar presídio para saidinha de Natal

Integrante de facção não retornou no dia 5 de janeiro, como foi determinado pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:00

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú Crédito: Reprodução

Apontado como mandante de homicídios na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, um integrante de facção criminosa estava foragido do sistema prisional após não retornar da saidinha de Natal de 2025. O suspeito havia deixado o presídio de forma temporária, mas descumpriu a determinação judicial de reapresentação.

Segundo as investigações, o criminoso deveria ter retornado ao sistema prisional no dia 5 de janeiro, o que não ocorreu. Em liberdade, ele passou a ordenar assassinatos de rivais, ampliando a atuação da facção na região.

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú

Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Ipiaú por Michel Querino/ Prefeitura de Ipiaú
Complexo Policial de Ipiaú por Divulgação
Delegacia em Ipiaú por Robenilton de Souza/ Giro em Ipiaú
Laboratório de drogas foi desarticulado em Ipiaú por Divulgação SSP
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais
Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC por Reprodução
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
'Dona Maria' e Andressa são lideranças do PCC e CV, respon por Reprodução
Nonon, que saiu do CV para o PCC, integrou o Baralho do Crime por Reprodução
Pistoleiro do PCC matou pai e filho por Joana Queiroz/ acritica.com
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Empresário preso é cantor e é conhecido como “Pagodeiro do PCC” por Divulgação
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
1 de 75
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução

O traficante de drogas e armas também é investigado por homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores. Antes de se tornar foragido, ele estava custodiado no Conjunto Penal de Jequié.

Na tarde de quarta-feira (28), o foragido foi localizado na localidade de Barra Grande, no município de Maraú, durante uma operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia) com equipes das Polícias Civil e Militar.

De acordo com a polícia, o criminoso foi preso em uma pousada de luxo e teria oferecido R$ 300 mil aos agentes em troca da liberdade. Além dele, outros dois comparsas também foram capturados durante a ação.

Mais recentes

Imagem - Baralho do Crime atualizado: veja quem são os criminosos mais procurados da Bahia

Baralho do Crime atualizado: veja quem são os criminosos mais procurados da Bahia
Imagem - Estudo revela dificuldades e violência no atendimento a homens trans gestantes

Estudo revela dificuldades e violência no atendimento a homens trans gestantes
Imagem - Cemitério clandestino de facção na Bahia tem ao menos dez vítimas do 'Tribunal do Crime'

Cemitério clandestino de facção na Bahia tem ao menos dez vítimas do 'Tribunal do Crime'

MAIS LIDAS

Imagem - Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado
01

Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado

Imagem - Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador
02

Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
03

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas