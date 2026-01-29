Mandante de execuções na Bahia estava foragido após deixar presídio para saidinha de Natal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:00
Apontado como mandante de homicídios na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, um integrante de facção criminosa estava foragido do sistema prisional após não retornar da saidinha de Natal de 2025. O suspeito havia deixado o presídio de forma temporária, mas descumpriu a determinação judicial de reapresentação.
Segundo as investigações, o criminoso deveria ter retornado ao sistema prisional no dia 5 de janeiro, o que não ocorreu. Em liberdade, ele passou a ordenar assassinatos de rivais, ampliando a atuação da facção na região.
O traficante de drogas e armas também é investigado por homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores. Antes de se tornar foragido, ele estava custodiado no Conjunto Penal de Jequié.
Na tarde de quarta-feira (28), o foragido foi localizado na localidade de Barra Grande, no município de Maraú, durante uma operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia) com equipes das Polícias Civil e Militar.
De acordo com a polícia, o criminoso foi preso em uma pousada de luxo e teria oferecido R$ 300 mil aos agentes em troca da liberdade. Além dele, outros dois comparsas também foram capturados durante a ação.