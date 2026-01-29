GUERRA ENTRE CV E PCC

Preso em paraíso turístico, mandante de homicídios em Ipiaú ofereceu R$ 300 mil para ser solto

Homem foi preso em Barra Grande, na cidade de Maraú, no litoral baiano



Bruno Wendel

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05:30

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixou pelo menos sete mortos em Ipiaú Crédito: Reprodução

O suspeito de atuar como mandante de uma série de homicídio ocorridos na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, foi preso, nesta quarta-feira (28). Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele foi localizado em uma pousada de luxo em Barra Grande, no município de Maraú, destino turístico do estado e teria oferecido R$ 300 mil para ser solto.



Contra o traficante, havia mandados de prisão por tráfico de drogas e por envolvimento em mortes violentas. Além do foragido da Justiça, as equipes prenderam em flagrante outros dois integrantes da facção criminosa. Em um veículo, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína, comprimidos de ecstasy e aparelhos celulares.

Entre os dias 16 e 18 de janeiro, Ipiaú viveu momentos de forte tensão após a execução de sete pessoas em um único fim de semana e a circulação de um suposto comunicado que impunha um “toque de recolher” aos moradores. Os homicídios ocorreram após o fim de uma trégua recente entre o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), motivado pelo rompimento de um acordo entre integrantes dos grupos criminosos. As sete vítimas foram assassinadas em um intervalo de pouco mais de 48 horas, entre as 21h30 do dia 16, sexta-feira, e as 22h do dia 18, domingo.