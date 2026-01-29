HABILITAÇÃO

Quais etapas do exame prático da CNH mais reprovam candidatos na Bahia?

Carros automáticos serão liberados para provas e baliza terá mudanças no estado

Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06:00

As recentes mudanças anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já trazem alterações no exame prático no Brasil. Na Bahia, os canditados poderão usar carros automáticos para fazer a prova. Além disso, a baliza foi transferida para o final do circuito. Ainda não há prazo para que as mudanças passem a valer.

Atualmente, a baliza — manobra de estacionamento entre dois veículos — é apontada como o principal motivo de reprovação no exame prático.

Segundo o presidente do Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores da Bahia (Sindauto), Wellington Oliveira, muitos candidatos são eliminados ainda no início da prova por não conseguirem concluir a manobra dentro do tempo estipulado ou por tocarem nos balizadores, estruturas que simulam outros veículos.

Hoje, quem erra na baliza é automaticamente reprovado, sem avançar para o restante do percurso. Mas isso deve mudar em breve, com o afrouxamento das regras a partir da resolução do Contran. Alguns estados, inclusive, já retiraram a etapa do exame - o que não deve acontecer na Bahia.

Além da dificuldade técnica, o nervosismo e a pressão do tempo, que é de cinco minutos, contribuem para o alto índice de reprovação nessa etapa, segundo Wellington Oliveira.

As mudanças anunciadas pelo governo federal — como a possibilidade de retirada da baliza e do controle de embreagem, além do uso de veículos automáticos — geram preocupação entre representantes do setor.

Wellington afirma que as medidas foram apresentadas sem diálogo com as autoescolas e sem consulta pública, o que causa “estranheza” e receio sobre os impactos na formação dos novos condutores.

Para o presidente do Sindauto, embora o processo de habilitação no Brasil seja reconhecido como caro e burocrático, a flexibilização excessiva pode levar à precarização da formação.

"Ao invés do Governo trazer a pauta de discussão, de melhorar, vai precarizar tudo. A formação em si não deveria ser só na autoescola. Ela tem que começar antes com a educação nas escolas, passar pela autoescola e continuar tendo campanhas e conscientizações", afirma Wellington Oliveira.

'Ambiente de reprovação'

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, algumas exigências da prova prática para emissão da CNH contribuem para um 'ambiente de reprovação' nos testes dos futuros condutores.

"Nós acabamos com aquele teste sumário. Antes era assim: se esquecesse de ligar a seta, era reprovado. Se alguém esquecer, isso não vai ser um drama tão grande para fazer um novo processo. Tiramos também a rampa, o controle de embreagem", disse durante o programa Bom Dia, Ministro, em dezembro. O Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-BA) não confirmou se a meia embreagem deixará de ser obrigatória no exame prático.

Na ocasião, Renan Filho afirmou ainda que os testes práticos poderão ser feitos em carros automáticos e em veículos dos próprios condutores. O ministro explicou que os prazos ainda não estão definidos porque os departamentos estaduais de trânsito estavam se adequando às novas medidas.