Operação do metrô de Salvador é normalizada após lentidão nesta quinta (29)

Esther Morais
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:12
A operação da Linha 1 do Metrô de Salvador foi normalizada após registrar lentidão e superlotação nas estações na manhã desta quinta-feira (29). O problema ocorreu devido à circulação dos trens em via singela - sentido único - no trecho entre as estações Bom Juá e Campinas, em função da finalização de uma atividade de manutenção.
Durante o período de operação reduzida, passageiros relataram aumento no tempo de espera, estações cheias e dificuldade para embarcar. Em algumas unidades, como a estação Bom Juá, os portões de acesso às plataformas chegaram a ser fechados para controle de fluxo, o que levou usuários a buscar alternativas, como ônibus, para seguir viagem.
Em nota, o Metrô Bahia informou que a circulação em via única foi necessária durante o processo de manutenção, lamentou os transtornos causados aos usuários e afirmou que atuou para que a normalização do serviço ocorresse o mais rápido possível.
Estação de metrô Bom Juá fica às margens da BR-324