LENTIDÃO

Operação do metrô de Salvador é normalizada após lentidão nesta quinta (29)

Na estação Bom Juá, os portões de acesso às plataformas chegaram a ser fechados para controle de fluxo

Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:12

Operação do metrô de Salvador é normalizada após lentidão nesta quinta (29) Crédito: TV Bahia

A operação da Linha 1 do Metrô de Salvador foi normalizada após registrar lentidão e superlotação nas estações na manhã desta quinta-feira (29). O problema ocorreu devido à circulação dos trens em via singela - sentido único - no trecho entre as estações Bom Juá e Campinas, em função da finalização de uma atividade de manutenção.

Durante o período de operação reduzida, passageiros relataram aumento no tempo de espera, estações cheias e dificuldade para embarcar. Em algumas unidades, como a estação Bom Juá, os portões de acesso às plataformas chegaram a ser fechados para controle de fluxo, o que levou usuários a buscar alternativas, como ônibus, para seguir viagem.

Em nota, o Metrô Bahia informou que a circulação em via única foi necessária durante o processo de manutenção, lamentou os transtornos causados aos usuários e afirmou que atuou para que a normalização do serviço ocorresse o mais rápido possível.