SAÚDE

Ação do metrô oferece vacina de graça contra hepatite, covid-19 e gripe no Terminal Acesso Norte

Ao todo, ação pré-Carnaval oferece cinco tipos de vacinas nesta quinta e sexta (29 e 30)

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:52

Terminal Acesso Norte Crédito: Divulgação

Quem circula pelo Terminal de Ônibus Acesso Norte pode aproveitar esta quinta-feira (29) e sexta (30) para se vacinar gratuitamente. O local recebe uma ação de imunização voltada à prevenção de doenças e ao reforço da cobertura vacinal no período que antecede o Carnaval.

A iniciativa, realizada pelo Distrito Sanitário Cabula Beiru em parceria com o Metrô Bahia, acontece das 9h às 16h, em um ponto de grande fluxo de passageiros. Estão disponíveis as vacinas dupla adulto, tríplice viral, hepatite B, influenza e covid-19, para pessoas a partir de 12 anos de idade.

Além de ampliar o alcance da vacinação, a ação busca facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, integrando o transporte público às políticas públicas. “A realização dessa ação em um terminal de ônibus amplia o alcance da vacinação e facilita o acesso da população aos imunizantes, especialmente em um período de maior circulação de pessoas na cidade”, afirma Cléo Garcia, Gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.