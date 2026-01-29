Acesse sua conta
Cemitério clandestino de facção na Bahia tem ao menos dez vítimas do 'Tribunal do Crime'

Buscas seguem após investigações apontarem possível ocultação de até dez corpos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:25

Operação localizou cemitério de facção na Bahia
Operação localizou cemitério de facção na Bahia Crédito: Polícia Civil e MP-BA

O cemitério clandestino no município de Itabela, no extremo sul da Bahia, na quarta-feira (28), pode ser um lugar de desova de dezenas de pessoas mortas em crime. O local, situado no povoado de São João do Monte, conhecido como Montinho, era utilizado por uma facção criminosa e teria, segundo informações do g1, ao menos dez vítimas que foram enterradas após execuções no que é conhecido como ‘Tribunal do Crime’.

No cemitério, peritos encontraram ao menos três ossadas humanas. Os restos mortais foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que ficará responsável pelos exames de identificação, antes da liberação para as famílias. A área seguirá sendo vasculhada, já que há suspeita de que outros corpos também estejam enterrados no mesmo trecho de mata fechada.

As buscas foram direcionadas a partir de informações reunidas em investigações iniciadas após uma ofensiva policial realizada em 20 de janeiro, que apontou o local como possível ponto de desova de vítimas executadas por integrantes de facção criminosa. Levantamentos preliminares indicavam a possibilidade de até dez vítimas enterradas de forma clandestina.

Na operação anterior, as equipes apreenderam armas, rádios comunicadores, celulares, uma balaclava e roupas camufladas, materiais que reforçaram a suspeita de organização estruturada para a prática de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). As investigações continuam e novas áreas também estão sendo analisadas como possíveis locais de ocultação de cadáveres.

O cemitério foi localizado em uma ação integrada do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP)

Tags:

