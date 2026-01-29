GREEN CARD PATAXÓ

‘Green Card Pataxó’: operação mira fraude de benefícios do INSS para indígenas na Bahia

Grupo teria usado documentos falsos para obter aposentadorias e salário-maternidade

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:45

Uma operação da Polícia Federal (PF) apura um suposto esquema de fraude na concessão de benefícios do INSS em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De acordo com as apurações, pessoas que não são de comunidades indígenas estariam se passando por integrantes de etnias para ter acesso a aposentadoria rural, salário-maternidade e outros auxílios, sem cumprir os requisitos exigidos por lei.

Segundo a investigação, os envolvidos apresentavam documentos com informações e declarações falsas, que depois eram validadas por órgãos oficiais. Após a liberação dos benefícios, os supostos beneficiários seriam induzidos a contratar empréstimos consignados, e parte do dinheiro obtido retornava para integrantes do esquema.

O grupo teria batizado internamente o esquema de “Green Card Pataxó”, em referência ao uso irregular de registros ligados a povos indígenas para facilitar a liberação dos pagamentos. Nesta quarta-feira (28), foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços do município, com foco na coleta de documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais considerados essenciais para o avanço das apurações e para a identificação de todos os envolvidos.

Durante as diligências, também foram encontradas armas e munições de uso restrito, que foram encaminhadas para a delegacia local para adoção das medidas cabíveis. Se confirmadas as irregularidades, os investigados podem responder por crimes como estelionato qualificado e associação criminosa, além de outras infrações que ainda podem ser identificadas no decorrer do inquérito.