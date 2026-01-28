FEIRA DE SANTANA

Cantor da Chicabana sofre acidente na Bahia: 'Carro capotou algumas vezes'

Kiko foi às redes sociais tranquilizar fãs e seguidores

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 23:28

Kiko Chicabana Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O cantor Kiko, da banda de axé Chicabana, sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (28). O músico estava em um veículo que capotou na pista, na cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

O acidente ocorreu na região do bairro Cruzeiro. Em nota oficial, a equipe do cantor informou que ele foi encaminhado a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico por ferimentos leves provocados pelo impacto. Segundo a assessoria, o artista não corre risco.

Kiko Chicabana 1 de 10

Em um vídeo publicado na tarde desta quarta-feira, Kiko apareceu com pequenos arranhões no rosto e tranquilizou fãs e seguidores.