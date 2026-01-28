Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 23:28
O cantor Kiko, da banda de axé Chicabana, sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (28). O músico estava em um veículo que capotou na pista, na cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.
O acidente ocorreu na região do bairro Cruzeiro. Em nota oficial, a equipe do cantor informou que ele foi encaminhado a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico por ferimentos leves provocados pelo impacto. Segundo a assessoria, o artista não corre risco.
Kiko Chicabana
Em um vídeo publicado na tarde desta quarta-feira, Kiko apareceu com pequenos arranhões no rosto e tranquilizou fãs e seguidores.
“O carro capotou algumas vezes, mas, graças a Deus, nada de grave aconteceu. Já fui ao hospital, fui medicado e agora já estou em casa”, disse o cantor.