Cantor da Chicabana sofre acidente na Bahia: 'Carro capotou algumas vezes'

Kiko foi às redes sociais tranquilizar fãs e seguidores

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 23:28

Kiko Chicabana
Kiko Chicabana Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O cantor Kiko, da banda de axé Chicabana, sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (28). O músico estava em um veículo que capotou na pista, na cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

O acidente ocorreu na região do bairro Cruzeiro. Em nota oficial, a equipe do cantor informou que ele foi encaminhado a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico por ferimentos leves provocados pelo impacto. Segundo a assessoria, o artista não corre risco.

Kiko Chicabana por Reprodução/ Redes sociais

Em um vídeo publicado na tarde desta quarta-feira, Kiko apareceu com pequenos arranhões no rosto e tranquilizou fãs e seguidores.

“O carro capotou algumas vezes, mas, graças a Deus, nada de grave aconteceu. Já fui ao hospital, fui medicado e agora já estou em casa”, disse o cantor.

