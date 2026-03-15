Enquete BBB 26: Ana Paula, Jonas, Leandro, Breno e Solange Couto, quem você quer eliminar no Paredão?

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Giuliana Mancini
Publicado em 15 de março de 2026 às 14:27
O BBB 26 deste domingo (15) foi dividido em duas partes por causa da transmissão da cerimônia do Oscar. A formação do Paredão começou pela tarde e será finalizada apenas de noite, quando serão definidos os três emparedados da vez.
O Paredão dessa semana começou no sábado (14), com Jonas, Ana Paula e Leandro Boneco indicados pela dinâmica do Pedra, Papel e Tesoura. Um deles, contudo, será salvo pelo comprador da caixa correta na Máquina do Poder.
Dinâmica da semana no BBB
Já no primeiro programa deste domingo (15), Breno imunizou Samira. "Uma pessoa que está próxima a mim e tem algumas coisas aqui na casa que você tem muito a perder se não for pro Top 10 e a Sami tem algo que pode mudar a vida dela".
Em seguida, o Líder Alberto Cowboy indicou Breno. Ele não poderá participar da Prova Bate e Volta, que vai acontecer por volta das 19h20. "Me mandou há duas semanas. Nada pessoal, é um jogador muito forte. Por questões de jogo e não concordar com coisas que ele coloca", falou.
No segundo programa do dia, o participante que comprou a caixa premiada da Máquina do Poder terá poder de tirar do Paredão um dos emparedados do Pedra, Papel e Tesoura: Boneco, Jonas ou Ana Paula. Além disso, acontecerá a Prova Bate e Volta, quando mais uma pessoa se salvará. Assim, três pessoas vão disputar a preferência do público.
No confessionário, Solange Couto foi a mais votada, com 6 votos. Veja quem votou em quem no nono Paredão: Juliano Floss votou em Marciele; Gabriela votou em Solange Couto; Leandro votou em Gabriela; Milena votou em Marciele; Marciele votou em Solange Couto; Breno votou em Marciele; Jordana votou em Solange Couto; Samira votou em Solange Couto; Jonas votou em Solange Couto; Chaiany votou em Jordana; Ana Paula votou em Solange Couto; Solange Couto votou em Gabriela;