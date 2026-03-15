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Enquete BBB 26: Ana Paula, Jonas, Leandro, Breno e Solange Couto, quem você quer eliminar no Paredão?

Reality foi dividido em duas partes neste domingo (15), e formação do Paredão será finalizada pela noite

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 14:27

Emparedados até o momento no BBB 26 Crédito: Globo/Divulgação

O BBB 26 deste domingo (15) foi dividido em duas partes por causa da transmissão da cerimônia do Oscar. A formação do Paredão começou pela tarde e será finalizada apenas de noite, quando serão definidos os três emparedados da vez.

O Paredão dessa semana começou no sábado (14), com Jonas, Ana Paula e Leandro Boneco indicados pela dinâmica do Pedra, Papel e Tesoura. Um deles, contudo, será salvo pelo comprador da caixa correta na Máquina do Poder.

Dinâmica da semana no BBB 1 de 7

Já no primeiro programa deste domingo (15), Breno imunizou Samira. "Uma pessoa que está próxima a mim e tem algumas coisas aqui na casa que você tem muito a perder se não for pro Top 10 e a Sami tem algo que pode mudar a vida dela".

Em seguida, o Líder Alberto Cowboy indicou Breno. Ele não poderá participar da Prova Bate e Volta, que vai acontecer por volta das 19h20. "Me mandou há duas semanas. Nada pessoal, é um jogador muito forte. Por questões de jogo e não concordar com coisas que ele coloca", falou.

No segundo programa do dia, o participante que comprou a caixa premiada da Máquina do Poder terá poder de tirar do Paredão um dos emparedados do Pedra, Papel e Tesoura: Boneco, Jonas ou Ana Paula. Além disso, acontecerá a Prova Bate e Volta, quando mais uma pessoa se salvará. Assim, três pessoas vão disputar a preferência do público.