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Enquete BBB 26: Ana Paula, Jonas, Leandro, Breno e Solange Couto, quem você quer que se salve do Paredão?

Reality foi dividido em duas partes neste domingo (15), e formação do Paredão será finalizada pela noite

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 14:25

Emparedados até o momento no BBB 26 Crédito: Globo/Divulgação

O BBB 26 deste domingo (15) foi dividido em duas partes por causa da transmissão da cerimônia do Oscar. Com isso, a formação do Paredão será finalizada apenas de noite, quando serão definidos os três emparedados da vez.

O Paredão dessa semana começou no sábado (14), com Jonas, Ana Paula e Leandro Boneco indicados pela dinâmica do Pedra, Papel e Tesoura. Um deles, contudo, será salvo pelo comprador da caixa correta na Máquina do Poder.

Dinâmica da semana no BBB 1 de 7

Já no primeiro programa deste domingo (15), Breno imunizou Samira. "Uma pessoa que está próxima a mim e tem algumas coisas aqui na casa que você tem muito a perder se não for pro Top 10 e a Sami tem algo que pode mudar a vida dela".

Em seguida, o Líder Alberto Cowboy indicou Breno. Ele não poderá participar da Prova Bate e Volta, que vai acontecer por volta das 19h20. "Me mandou há duas semanas. Nada pessoal, é um jogador muito forte. Por questões de jogo e não concordar com coisas que ele coloca", falou.

No confessionário, Solange Couto foi a mais votada, com 6 votos. Veja quem votou em quem no nono Paredão: Juliano Floss votou em Marciele; Gabriela votou em Solange Couto; Leandro votou em Gabriela; Milena votou em Marciele; Marciele votou em Solange Couto; Breno votou em Marciele; Jordana votou em Solange Couto; Samira votou em Solange Couto; Jonas votou em Solange Couto; Chaiany votou em Jordana; Ana Paula votou em Solange Couto; Solange Couto votou em Gabriela;