Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Leandro e Milena; quem deve ser eliminado no último Paredão?

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de abril de 2026 às 23:19
O último Paredão do BBB 26 está formado e promete mexer diretamente com os rumos da reta final do reality. Ana Paula Renault, Leandro e Milena disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil em uma berlinda decisiva, a poucos dias da grande final.
Antes do resultado oficial, o público já pode opinar e participar da enquete do CORREIO para escolher quem deve deixar a disputa.
A berlinda foi definida após a intensa Prova do Finalista, realizada em duas etapas.
Na primeira fase, os participantes precisaram liberar uma chave presa em uma mesa com única saída e completar um circuito no menor tempo possível. Quem registrou o pior desempenho foi Ana Paula Renault, que caiu automaticamente no Paredão.
Os três melhores tempos avançaram para a etapa decisiva, disputada entre a noite de quinta e esta sexta-feira.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Na fase final, cada brother ficou responsável por apertar um botão sempre que um sinal sonoro tocava na casa. Depois disso, precisavam entrar em carros posicionados na área externa e assistir a vídeos exibidos no telão.
Na edição ao vivo desta sexta, XXX venceu o quiz com perguntas sobre os vídeos mostrados durante a prova, somou cinco pontos primeiro e garantiu vaga na grande final do BBB 26.
Agora, o público decide quem continua sonhando com a vitória e quem deixa o reality a um passo da decisão.