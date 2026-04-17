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Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Leandro e Milena; quem deve ser eliminado no último Paredão?

Berlinda formada após Prova do Finalista movimenta torcidas e define os últimos passos antes da grande final

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 23:19

Ana Paula Renault, Leandro e Milena formam o último Paredão
Ana Paula Renault, Leandro e Milena formam p último Crédito: Divulgação

O último Paredão do BBB 26 está formado e promete mexer diretamente com os rumos da reta final do reality. Ana Paula Renault, Leandro e Milena disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil em uma berlinda decisiva, a poucos dias da grande final.

Antes do resultado oficial, o público já pode opinar e participar da enquete do CORREIO para escolher quem deve deixar a disputa.

A berlinda foi definida após a intensa Prova do Finalista, realizada em duas etapas.

Na primeira fase, os participantes precisaram liberar uma chave presa em uma mesa com única saída e completar um circuito no menor tempo possível. Quem registrou o pior desempenho foi Ana Paula Renault, que caiu automaticamente no Paredão.

Os três melhores tempos avançaram para a etapa decisiva, disputada entre a noite de quinta e esta sexta-feira.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Na fase final, cada brother ficou responsável por apertar um botão sempre que um sinal sonoro tocava na casa. Depois disso, precisavam entrar em carros posicionados na área externa e assistir a vídeos exibidos no telão.

Na edição ao vivo desta sexta, XXX venceu o quiz com perguntas sobre os vídeos mostrados durante a prova, somou cinco pontos primeiro e garantiu vaga na grande final do BBB 26.

Agora, o público decide quem continua sonhando com a vitória e quem deixa o reality a um passo da decisão.

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