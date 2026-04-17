BERLINDA

Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Leandro e Milena; quem deve ser eliminado no último Paredão?

Berlinda formada após Prova do Finalista movimenta torcidas e define os últimos passos antes da grande final

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 23:19

Ana Paula Renault, Leandro e Milena formam p último Crédito: Divulgação

O último Paredão do BBB 26 está formado e promete mexer diretamente com os rumos da reta final do reality. Ana Paula Renault, Leandro e Milena disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil em uma berlinda decisiva, a poucos dias da grande final.

Antes do resultado oficial, o público já pode opinar e participar da enquete do CORREIO para escolher quem deve deixar a disputa.

A berlinda foi definida após a intensa Prova do Finalista, realizada em duas etapas.

Na primeira fase, os participantes precisaram liberar uma chave presa em uma mesa com única saída e completar um circuito no menor tempo possível. Quem registrou o pior desempenho foi Ana Paula Renault, que caiu automaticamente no Paredão.

Os três melhores tempos avançaram para a etapa decisiva, disputada entre a noite de quinta e esta sexta-feira.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Na fase final, cada brother ficou responsável por apertar um botão sempre que um sinal sonoro tocava na casa. Depois disso, precisavam entrar em carros posicionados na área externa e assistir a vídeos exibidos no telão.

Na edição ao vivo desta sexta, XXX venceu o quiz com perguntas sobre os vídeos mostrados durante a prova, somou cinco pontos primeiro e garantiu vaga na grande final do BBB 26.