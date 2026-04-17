TELEVISÃO

Globo se pronuncia e confirma Tadeu Schmidt no BBB 26 desta sexta após morte de Oscar Schmidt

Emissora informou que apresentador comandará edição desta sexta-feira e abrirá programa com homenagem ao irmão

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 19:16

Tadeu nunca escondeu admiração pelo irmão Crédito: Reprodução

Após horas de dúvidas e especulações nas redes sociais, a TV Globo confirmou que Tadeu Schmidt seguirá normalmente no comando do BBB 26 nesta sexta-feira (17), mesmo após a morte do irmão, Oscar Schmidt.

Em nota enviada ao CORREIO, a emissora esclareceu a situação e encerrou rumores sobre possível mudança na apresentação do reality. “Tadeu Schmidt apresenta o programa desta sexta-feira (17). O apresentador abre o programa de hoje com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt.”

Antes do posicionamento oficial, internautas passaram a levantar hipóteses sobre quem poderia assumir a atração em caso de afastamento temporário de Tadeu. Entre os nomes mais mencionados estava Pedro Bial, que comandou o Big Brother Brasil por muitos anos e se tornou figura histórica do programa.

Tadeu e Oscar Schmidt são irmãos 1 de 6

A possibilidade, porém, partiu apenas de especulações do público e nunca foi confirmada pela Globo. Com a confirmação da emissora, a expectativa agora se volta para a abertura da edição desta sexta, quando Tadeu fará uma homenagem pública ao irmão.

Mais cedo, o apresentador já havia emocionado seguidores ao publicar mensagem nas redes sociais chamando Oscar de “maior ídolo” e “maior referência”.

Ícone absoluto do basquete brasileiro, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Conhecido como “Mão Santa”, ele marcou gerações e se tornou um dos maiores nomes da história do esporte nacional.

A notícia causou forte comoção entre atletas, jornalistas, artistas e fãs.