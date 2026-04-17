Globo se pronuncia e confirma Tadeu Schmidt no BBB 26 desta sexta após morte de Oscar Schmidt

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de abril de 2026 às 19:16
Após horas de dúvidas e especulações nas redes sociais, a TV Globo confirmou que Tadeu Schmidt seguirá normalmente no comando do BBB 26 nesta sexta-feira (17), mesmo após a morte do irmão, Oscar Schmidt.
Em nota enviada ao CORREIO, a emissora esclareceu a situação e encerrou rumores sobre possível mudança na apresentação do reality. “Tadeu Schmidt apresenta o programa desta sexta-feira (17). O apresentador abre o programa de hoje com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt.”
Antes do posicionamento oficial, internautas passaram a levantar hipóteses sobre quem poderia assumir a atração em caso de afastamento temporário de Tadeu. Entre os nomes mais mencionados estava Pedro Bial, que comandou o Big Brother Brasil por muitos anos e se tornou figura histórica do programa.
Tadeu e Oscar Schmidt são irmãos
A possibilidade, porém, partiu apenas de especulações do público e nunca foi confirmada pela Globo. Com a confirmação da emissora, a expectativa agora se volta para a abertura da edição desta sexta, quando Tadeu fará uma homenagem pública ao irmão.
Mais cedo, o apresentador já havia emocionado seguidores ao publicar mensagem nas redes sociais chamando Oscar de “maior ídolo” e “maior referência”.
Ícone absoluto do basquete brasileiro, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Conhecido como “Mão Santa”, ele marcou gerações e se tornou um dos maiores nomes da história do esporte nacional.
A notícia causou forte comoção entre atletas, jornalistas, artistas e fãs.
Além do momento emocionante, a edição desta sexta também movimenta a reta final do reality, que se aproxima da grande decisão.