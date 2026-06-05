Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'A dificuldade mostra o que os homens são' - a reflexão de Epicteto sobre caráter e adversidade

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre crises, sofrimento e a forma como os momentos difíceis revelam aspectos profundos da personalidade humana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2026 às 01:00

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano.
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

É fácil manter a calma quando tudo está funcionando bem. O verdadeiro desafio surge quando a vida impõe perdas, frustrações, mudanças inesperadas ou situações que escapam completamente ao controle. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente porque lembra que o caráter costuma aparecer com mais clareza nos períodos difíceis do que nos momentos de conforto.

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto acreditava que as adversidades não criam necessariamente quem alguém é, mas revelam aquilo que já existe dentro da pessoa. Para ele, dificuldades funcionam como uma espécie de espelho da força, da paciência e dos valores individuais.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
1 de 10
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, pressão constante e necessidade de resultados imediatos. Em muitos casos, é durante crises pessoais, problemas financeiros ou decepções emocionais que alguém descobre capacidades que desconhecia possuir.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Reagir a uma perda, enfrentar um fracasso profissional, lidar com uma doença, atravessar um término doloroso ou continuar seguindo em frente quando tudo parece fora do lugar.

O pensamento estoico não glorifica o sofrimento nem sugere que dificuldades sejam desejáveis. A ideia central está mais ligada à compreensão de que a maneira como alguém responde aos desafios revela muito mais sobre sua personalidade do que os momentos de tranquilidade.

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e propósito

Frase do dia do Estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e propósito

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não recebemos uma vida curta, mas a tornamos curta' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e prioridades

Frase do dia do Estoicismo: 'Não recebemos uma vida curta, mas a tornamos curta' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e prioridades

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Precisamos de toda a nossa vida para aprender a viver e também para aprender a morrer' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e finitude

Frase do dia do Estoicismo: 'Precisamos de toda a nossa vida para aprender a viver e também para aprender a morrer' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e finitude

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à resiliência emocional e à capacidade humana de adaptação diante das adversidades.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente teme os períodos difíceis da vida, Epicteto lembra que eles também podem revelar forças que permaneciam invisíveis.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

Mais recentes

Imagem - Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'
Imagem - Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos

Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos
Imagem - Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)

Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)