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Anjo da Guarda envia sinal de renovação para 4 signos nesta sexta-feira (5 de junho): uma preocupação começa a perder força

A sexta-feira (5) chega com energia de alívio e favorece soluções para situações que vinham consumindo tempo e pensamentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda
Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (5) será marcada por uma sensação de leveza para quem enfrentou dias de dúvidas ou desgaste emocional. O Anjo da Guarda indica que algumas respostas começam a surgir naturalmente, sem necessidade de insistência ou cobranças.

A orientação é confiar mais no tempo das coisas. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente para começar a melhorar. Para quatro signos, o dia promete trazer mais tranquilidade.

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Touro

Taurinos podem perceber que uma preocupação que parecia enorme começa a perder importância. O Anjo da Guarda indica serenidade.

O ideal será evitar alimentar pensamentos negativos.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Câncer

Cancerianos terão mais facilidade para entender sentimentos e encerrar conflitos internos. O momento favorece equilíbrio emocional.

O recado é cuidar mais de si mesmo.

Perfume ideal para Câncer

Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA

Virgem

Virginianos podem receber uma notícia ou sinal que ajuda a clarear uma decisão importante. O Anjo da Guarda indica direcionamento.

O momento pede confiança nos próprios planos.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Sagitário

Sagitarianos podem sentir que um novo ciclo está se aproximando. O dia favorece entusiasmo e retomada da esperança.

O ideal será olhar mais para frente do que para trás.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

Mensagem do dia

Algumas respostas não chegam de uma vez. Elas aparecem aos poucos, até que a paz ocupe o lugar da preocupação.

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