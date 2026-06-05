ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia sinal de renovação para 4 signos nesta sexta-feira (5 de junho): uma preocupação começa a perder força

A sexta-feira (5) chega com energia de alívio e favorece soluções para situações que vinham consumindo tempo e pensamentos

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (5) será marcada por uma sensação de leveza para quem enfrentou dias de dúvidas ou desgaste emocional. O Anjo da Guarda indica que algumas respostas começam a surgir naturalmente, sem necessidade de insistência ou cobranças.

A orientação é confiar mais no tempo das coisas. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente para começar a melhorar. Para quatro signos, o dia promete trazer mais tranquilidade.

Touro

Taurinos podem perceber que uma preocupação que parecia enorme começa a perder importância. O Anjo da Guarda indica serenidade.

O ideal será evitar alimentar pensamentos negativos.

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Câncer

Cancerianos terão mais facilidade para entender sentimentos e encerrar conflitos internos. O momento favorece equilíbrio emocional.

O recado é cuidar mais de si mesmo.

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Virgem

Virginianos podem receber uma notícia ou sinal que ajuda a clarear uma decisão importante. O Anjo da Guarda indica direcionamento.

O momento pede confiança nos próprios planos.

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Sagitário

Sagitarianos podem sentir que um novo ciclo está se aproximando. O dia favorece entusiasmo e retomada da esperança.

O ideal será olhar mais para frente do que para trás.

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