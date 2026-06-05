Anjo da Guarda envia sinal de renovação para 4 signos nesta sexta-feira (5 de junho): uma preocupação começa a perder força

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de junho de 2026 às 00:00
A sexta-feira (5) será marcada por uma sensação de leveza para quem enfrentou dias de dúvidas ou desgaste emocional. O Anjo da Guarda indica que algumas respostas começam a surgir naturalmente, sem necessidade de insistência ou cobranças.
A orientação é confiar mais no tempo das coisas. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente para começar a melhorar. Para quatro signos, o dia promete trazer mais tranquilidade.
Touro
Taurinos podem perceber que uma preocupação que parecia enorme começa a perder importância. O Anjo da Guarda indica serenidade.
O ideal será evitar alimentar pensamentos negativos.
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Câncer
Cancerianos terão mais facilidade para entender sentimentos e encerrar conflitos internos. O momento favorece equilíbrio emocional.
O recado é cuidar mais de si mesmo.
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Virgem
Virginianos podem receber uma notícia ou sinal que ajuda a clarear uma decisão importante. O Anjo da Guarda indica direcionamento.
O momento pede confiança nos próprios planos.
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Sagitário
Sagitarianos podem sentir que um novo ciclo está se aproximando. O dia favorece entusiasmo e retomada da esperança.
O ideal será olhar mais para frente do que para trás.
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Mensagem do dia
Algumas respostas não chegam de uma vez. Elas aparecem aos poucos, até que a paz ocupe o lugar da preocupação.