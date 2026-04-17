LUTO

Tadeu Schmidt lamenta morte de Oscar Schmidt e emociona ao chamar irmão de 'maior ídolo'

Apresentador do BBB 26 se pronunciou nas redes sociais após a morte da lenda do basquete brasileiro

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 18:44

Tadeu Schmidt emocionou ao lamentar a morte de Oscar Schmidt: “Meu maior ídolo” Crédito: Reprodução

Horas depois da confirmação da morte de Oscar Schmidt, Tadeu Schmidt usou as redes sociais para prestar homenagem ao irmão e emocionou seguidores com uma declaração direta e carregada de afeto.

O apresentador do BBB 26 se manifestou nesta sexta-feira (17), no Instagram, após o falecimento do ex-atleta, considerado um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro.

No texto publicado, Tadeu exaltou a trajetória do irmão e destacou a admiração construída ao longo da vida. “Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz”, escreveu.

A mensagem rapidamente ganhou repercussão e recebeu milhares de comentários de apoio ao apresentador.

Ao longo da carreira, Tadeu Schmidt já havia falado diversas vezes sobre a influência de Oscar em sua vida pessoal e profissional.

Tadeu e Oscar Schmidt são irmãos 1 de 6

Em entrevistas passadas, o jornalista contou que o irmão sempre foi inspiração dentro de casa e figura admirada nacionalmente, o que impactou até suas escolhas profissionais.

A família confirmou nesta sexta a morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo.

Segundo informações divulgadas, ele passou mal e foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, unidade próxima de onde morava, em Alphaville.

Oscar enfrentava há anos um tumor cerebral e passou por tratamentos e cirurgias ao longo da última década.

Em nota oficial, os familiares lamentaram a perda e informaram que velório e enterro serão restritos a amigos próximos e parentes.

A família também destacou a coragem do ex-atleta diante da doença e afirmou que o legado de Oscar seguirá vivo na memória coletiva do esporte brasileiro.

A morte de Oscar Schmidt gerou forte repercussão entre atletas, jornalistas, artistas e fãs. Nas redes sociais, o nome do ex-jogador dominou os assuntos mais comentados do dia.