ENTREVISTA EXCLUSIVA

Papatinho abre bastidores de trabalho com Anitta e detalha parceria em novo álbum da cantora

Produtor revela confiança construída ao longo dos anos e fala sobre quatro faixas assinadas no projeto mais recente da artista

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 09:00

Papatinho abriu os bastidores do trabalho com Anitta Crédito: Reprodução

Entre conexões internacionais e novos lançamentos, Papatinho vive uma das fases mais movimentadas da carreira. Mas, em meio a trabalhos com nomes globais, um projeto ganhou destaque especial: a nova colaboração com Anitta.

Em entrevista ao CORREIO, o produtor falou sobre os bastidores do álbum recente da cantora, no qual assina quatro faixas, e revelou como funciona a dinâmica criativa ao lado de uma das artistas mais estratégicas do mercado.

Segundo ele, a relação profissional construída ao longo dos anos facilita o processo dentro do estúdio e eleva o nível das produções. “Trabalhar com a Anitta é sempre uma troca muito rica. A gente já vem construindo muita coisa junto ao longo dos anos, então existe uma confiança e uma conexão que faz tudo fluir de forma mais natural”, afirma.

Para o produtor, a postura da cantora impacta diretamente toda a equipe envolvida. “Ela é uma artista muito focada, muito dedicada, e isso levanta o nível de todo mundo que tá envolvido”, conta.

Papatinho 1 de 9

Papatinho também destacou que um dos pontos mais interessantes foi poder explorar sonoridades distintas dentro do mesmo álbum. “Eu tive a oportunidade de participar de quatro faixas bem diferentes entre si, e isso pra mim é o mais interessante: poder explorar caminhos diferentes dentro de um mesmo projeto”, explica.

A fala reforça o papel versátil do produtor, conhecido por circular entre rap, pop, funk e música urbana com naturalidade. Entre os trabalhos recentes ligados ao universo de Anitta, Papatinho também participou de Choka Choka, parceria internacional com Shakira.

Para ele, levar a identidade brasileira ao mercado global depende de autenticidade. “Acho que o caminho pra levar o som do Brasil pro mundo sem perder a essência é justamente esse: ser verdadeiro com o que você faz e valorizar de onde você vem”, diz.

Além do trabalho com Anitta, Papatinho também esteve no novo álbum de Swae Lee, reforçando presença no cenário internacional.

Mesmo assim, ele garante seguir com olhar atento para artistas emergentes e para a cena nacional. “No fim, o mais importante é continuar evoluindo, aprendendo e fazendo música que conecte de verdade com as pessoas”, afirma.