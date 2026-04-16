'EQUILIBRIVM'

Anitta lança álbum mais íntimo da carreira com Shakira, Liniker e homenagem à Bahia

Novo disco EQUILIBRIVM mistura fé, funk, amor e brasilidade em fase mais confessional da cantora

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 21:25

Anitta estreia álbum mais pessoal da carreira, com Shakira, Liniker e tributo à Bahia Crédito: Divulgação

Depois de dominar charts, festivais e mercados internacionais, Anitta abre agora uma porta mais pessoal. Lançado nesta quinta-feira (16), o álbum EQUILIBRIVM chega como o trabalho mais confessional da artista até hoje, misturando espiritualidade, cura emocional, empoderamento feminino e sonoridades brasileiras que marcaram sua trajetória.

O oitavo disco de estúdio reúne participações de peso como Shakira, Liniker, Marina Sena, Luedji Luna, Papatinho, Rincon Sapiência e outros nomes da nova música nacional.

Mais do que um lançamento pop, o projeto nasce de um momento de transformação vivido pela cantora desde 2022, quando questões de saúde e excesso de trabalho a levaram a rever prioridades. “É um álbum com intenções muito claras, mas muito sutil em tudo. Não estou cantando exatamente sobre religiões ou dogmas, mas sobre amor, cura e cultura brasileira”, afirma Anitta.

Anitta em EQUILIBRIVM 1 de 12

A artista diz que o foco está menos em símbolos religiosos e mais nos aprendizados que eles representam. “Mais do que falar sobre os orixás, os santos ou outras figuras religiosas, quero falar sobre os fundamentos que eles nos trazem”, explica.

O álbum percorre gêneros como funk carioca, MPB, samba, reggae, afrobeat, bossa nova e ritmos latinos. A proposta é unir o popular ao sagrado, sem perder a identidade pop que tornou Anitta um fenômeno global.

Entre as faixas de destaque está Desgraça, música de abertura que começa inspirada em Carmen Miranda e depois mergulha em referências à Pombagira.

Já Mandinga, parceria com Marina Sena, fala sobre sedução e libertação feminina em duas partes distintas.

O novo trabalho também presta homenagem direta à cultura baiana. Em Bemba, Anitta divide os vocais com Luedji Luna e celebra costumes, religiosidade e resistência da Bahia.

Segundo Luedji, o projeto tem peso simbólico.“Esse momento da carreira da Anitta é muito importante para um Brasil com um racismo religioso tão grande. Esse trabalho é continuidade de várias gerações que ergueram a bandeira das religiões de matrizes africanas”, afirma.

A Bahia também aparece em Varias Quejas, releitura em espanhol de clássico do Olodum, recentemente redescoberto nacionalmente.

Em Caminhador, parceria com Liniker, Anitta fala sobre resistência, fé e seguir em frente apesar da dor. “Para mim ela é uma grande caminhadora desse mundo, dessa vida, que eu amo e admiro demais”, diz sobre Liniker.

Outra faixa espiritual é Deus Existe, gravada com Ponto de Equilíbrio, enquanto Ouro encerra o disco como um mantra sobre equilíbrio interior.

Sem abandonar o funk, o desejo e a pista de dança, Anitta mostra em EQUILIBRIVM uma artista mais centrada, sensível e conectada às próprias raízes.