MÚSICA

Banda baiana Colibri lança música inédita e estreia nova fase em show gratuito em Salvador

Grupo apresenta pela primeira vez ao vivo o single “Tudo Isso Brilha” neste sábado, na Praia do Flamengo

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 20:17

Colibri lança single inédito e inicia nova fase com show gratuito neste sábado em Salvador Crédito: Reprodução

Enquanto muita gente pergunta se o rock ainda resiste, a banda baiana Colibri responde com lançamento novo, show ao ar livre e planos de expansão. O grupo apresenta nesta sexta-feira (17) o single inédito Tudo Isso Brilha e sobe ao palco no sábado (18), em Salvador, para marcar uma nova fase da carreira.

A apresentação acontece na primeira edição do evento O Ninho do Rock, realizado na Praia do Flamengo, com entrada gratuita e programação voltada à cena alternativa baiana.

Formada por Zé Neto, Rodrigo Santos, Tiago Simões e Paulo Pitta, a Colibri lança a faixa como prévia do próximo álbum de estúdio. Gravada em formato home studio e lançada pelo selo Alá Comunicação, a canção mistura base rock com influências pop e aposta em uma mensagem otimista.

Segundo os integrantes, o momento simboliza encerramento e recomeço ao mesmo tempo. “Estamos preparando o show de maneira muito cuidadosa, repleta de carinho, nostalgia e felicidade. A banda inteira está empolgada. O lançamento do single e a estreia no Ninho do Rock representam a chegada do último álbum da nossa trilogia 3R, então, é o último passo de um trabalho que foi importante para nossa identidade”, afirmam.

A banda também promete uma apresentação intensa, com forte conexão com o público e releituras cheias de energia. “Esse evento vai ser a celebração de tudo aquilo que a gente acredita manter a chama da música viva”, dizem.

O grupo enxerga o novo ciclo como chance de alcançar mais pessoas e transformar no palco tudo o que foi construído em estúdio. “Acreditamos que essa nova fase vai abrir novos caminhos criativos para a banda e é isso que queremos explorar cada vez mais”, completam.

Criada em 2017, a Colibri se consolidou na cena independente com sonoridade experimental e apresentações imersivas, unindo música, performance e linguagem visual. Entre os trabalhos conhecidos do grupo estão os singles Fria Demais, Sossego e Otherside, além do álbum Canto de Colibri.