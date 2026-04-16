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Filha de Carla Perez faz desabafo sobre sexualidade e revela fase ‘confusa no começo’

Camilly Victória falou sobre autodescoberta, pressão social e explicou por que prefere manter namoro longe das redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:38

Camilly Victória falou sobre autodescoberta, pressão social e explicou por que prefere manter o namoro discreto
Camilly falou sobre a pressão social e explicou por que prefere manter o namoro discreto Crédito: Reprodução

Acostumada a dividir a vida artística com os seguidores, Camilly Victória abriu espaço para um tema íntimo e falou com sinceridade sobre o próprio processo de autodescoberta. Em interação nas redes sociais, a cantora comentou a chamada heterossexualidade compulsória e refletiu sobre como pressões sociais impactaram sua trajetória.

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly respondeu perguntas de seguidores no Instagram e aproveitou para abordar a vivência de muitas mulheres lésbicas durante o processo de entendimento da própria sexualidade.

Segundo a artista, o tema atravessou sua própria história.“Além de a sexualidade ser fluida, muitas lésbicas também passam pela heterossexualidade compulsória. Eu mesma passei por isso e sei como, às vezes, leva tempo para entender o que a gente sente”, afirmou.

Na sequência, Camilly explicou como as expectativas impostas desde cedo podem dificultar esse processo.“A sociedade também faz a gente crescer acreditando que, para ser feliz, precisa encontrar ‘o homem da sua vida’, casar, ter filhos e seguir um caminho muito específico. Então, muitas vezes, a gente acaba tentando se encaixar nisso antes de conseguir olhar de verdade para o que sente”, disse.

Camilly Victoria

Camilly Victoria desabafa sobre sexualidade e celebra apoio de Carla Perez e Xanddy por Reprodução
Camilly Victoria por Reprodução
Camilly Victoria por Reprodução
Camilly Victoria por Reprodução
Camilly Victoria por Reprodução
Camilly Victoria por Reprodução
Camilly Victoria por Reprodução
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Camilly Victória lança clipe dirigido por Carla Perez por Reprodução
Camilly Victoria faz design de unhas de Carla Perez por Reprodução
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Camilly Victoria desabafa sobre sexualidade e celebra apoio de Carla Perez e Xanddy por Reprodução

A cantora também destacou que cada pessoa vive esse caminho em tempos diferentes e sem invalidação do passado.“E tá tudo bem. Isso não invalida quem você foi antes e nem faz o que você sente hoje ser menos real. Cada pessoa tem seu tempo, e se entender é um processo muito bonito, mesmo quando é confuso no começo”, declarou.

Durante a mesma conversa, Camilly também respondeu sobre a decisão de não expor a atual namorada nas redes sociais. Segundo ela, a escolha está ligada ao foco profissional e à preservação da vida pessoal.“Para ser muito sincera, além de o meu Instagram ser voltado para a minha música e o meu trabalho, eu também não vejo necessidade de expor meu relacionamento no momento”, contou.

Ela ainda completou:“Só saibam que eu estou extremamente feliz e que, com tudo o que está acontecendo no mundo, o meu relacionamento não deveria ser prioridade na vida de ninguém”, afirmou.

Vivendo fase de maior visibilidade pública, Camilly Victória vem usando as redes para divulgar músicas e projetos autorais. Ao mesmo tempo, tem mostrado que pretende conduzir a própria imagem de forma independente, equilibrando exposição artística e privacidade.

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