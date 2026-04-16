CONVERSA FRANCA

Filha de Carla Perez faz desabafo sobre sexualidade e revela fase ‘confusa no começo’

Camilly Victória falou sobre autodescoberta, pressão social e explicou por que prefere manter namoro longe das redes

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:38

Camilly falou sobre a pressão social e explicou por que prefere manter o namoro discreto Crédito: Reprodução

Acostumada a dividir a vida artística com os seguidores, Camilly Victória abriu espaço para um tema íntimo e falou com sinceridade sobre o próprio processo de autodescoberta. Em interação nas redes sociais, a cantora comentou a chamada heterossexualidade compulsória e refletiu sobre como pressões sociais impactaram sua trajetória.

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly respondeu perguntas de seguidores no Instagram e aproveitou para abordar a vivência de muitas mulheres lésbicas durante o processo de entendimento da própria sexualidade.

Segundo a artista, o tema atravessou sua própria história.“Além de a sexualidade ser fluida, muitas lésbicas também passam pela heterossexualidade compulsória. Eu mesma passei por isso e sei como, às vezes, leva tempo para entender o que a gente sente”, afirmou.

Na sequência, Camilly explicou como as expectativas impostas desde cedo podem dificultar esse processo.“A sociedade também faz a gente crescer acreditando que, para ser feliz, precisa encontrar ‘o homem da sua vida’, casar, ter filhos e seguir um caminho muito específico. Então, muitas vezes, a gente acaba tentando se encaixar nisso antes de conseguir olhar de verdade para o que sente”, disse.

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A cantora também destacou que cada pessoa vive esse caminho em tempos diferentes e sem invalidação do passado.“E tá tudo bem. Isso não invalida quem você foi antes e nem faz o que você sente hoje ser menos real. Cada pessoa tem seu tempo, e se entender é um processo muito bonito, mesmo quando é confuso no começo”, declarou.

Durante a mesma conversa, Camilly também respondeu sobre a decisão de não expor a atual namorada nas redes sociais. Segundo ela, a escolha está ligada ao foco profissional e à preservação da vida pessoal.“Para ser muito sincera, além de o meu Instagram ser voltado para a minha música e o meu trabalho, eu também não vejo necessidade de expor meu relacionamento no momento”, contou.

Ela ainda completou:“Só saibam que eu estou extremamente feliz e que, com tudo o que está acontecendo no mundo, o meu relacionamento não deveria ser prioridade na vida de ninguém”, afirmou.