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Babu Santana ganha nova chance na Globo após BBB 26 e já emenda reality com novela inédita

Eliminado do programa há poucos dias, ator foi escalado para próxima novela das sete e ainda prepara série autoral

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:22

Babu Santana deixa o BBB 26 e já garante espaço na Globo com novela inédita e nova série no currículo
Babu Santana deixa o BBB 26 e já garante espaço na Globo com novela inédita e nova série no currículo Crédito: Divulgação

Mal deixou a casa do BBB 26, Babu Santana já descobriu que a vida fora do reality será intensa. Eliminado com 68% dos votos, o artista foi confirmado no elenco de Por Você, próxima novela das sete da TV Globo, prevista para estrear em agosto de 2026. A informação foi publicada inicialmente pela Mais Novela.

O movimento reforça o prestígio de Babu nos bastidores da emissora e repete uma estratégia já conhecida: aproveitar nomes fortes do reality em produções da dramaturgia logo após o confinamento. A ideia é resgatar a imagem do ator após uma passagem polêmico

Embora o personagem ainda esteja cercado de mistério, já se sabe que Babu dividirá cenas com Amaury Lorenzo na trama escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres.

A novela terá como protagonista Sheron Menezzes, que interpretará Bela, uma obstetra que vê a própria rotina virar de cabeça para baixo ao assumir a criação dos quatro filhos de uma amiga falecida.

Babu Santana (BBB 20 e 26)

Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana, do BBB 20 por Reprodução
Babu Santana por Reprodução I Redes sociais
BBB 26 - Babu Santana (Paredão) por Divulgação
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Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Fora da TV aberta, Babu também mergulha em um projeto pessoal importante. Em entrevista ao gshow, o artista revelou estar envolvido na adaptação do premiado filme Café com Canela para o formato de série.

Além de atuar como assistente de direção, ele voltará a interpretar Ivan, personagem vivido por ele no longa original. “Este personagem vai ressuscitar na série. Fui convidado a voltar a atuar como Ivan e também a ajudá-los na direção”, contou o ator.

A nova produção terá seis episódios e funcionará como continuação direta da história filmada no Recôncavo Baiano. A escalação do ator para uma novela logo após o reality lembra 2020, quando o ator deixou o programa e rapidamente integrou o elenco de Salve-se Quem Puder.

Na nova novela, Babu também encontrará nomes de peso da dramaturgia nacional, como: Milhem Cortaz, Antônio Pitanga, José de Abreu e Giovanna Grigio.

Com direção artística de André Câmara, o segundo semestre de 2026 promete colocar Babu Santana novamente em evidência, agora entre novelas, séries e novos projetos.

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