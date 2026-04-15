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Como é a fazenda de uva de João Gomes avaliada em R$ 2 milhões com produção agrícola no Vale do São Francisco

Cantor revelou que possui duas fazendas no Brasil, uma voltada para uvas e outra para criação de gado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:00

João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção Crédito: Reprodução

João Gomes surpreendeu os fãs ao revelar que, aos 23 anos, já é dono de duas fazendas no Brasil. Após boatos de que teria comprado uma propriedade na Suíça, o artista negou a informação e contou que seus investimentos estão concentrados no país.

“As fazendas que eu tenho mesmo são de uva, em Petrolina, e de gado, na Bahia”, disse o cantor nas redes sociais.

A propriedade que mais chamou atenção fica em Petrolina, no tradicional Vale do São Francisco, região conhecida nacionalmente pela produção de frutas irrigadas. Segundo informações divulgadas, a fazenda de uva é avaliada em cerca de R$ 2 milhões.

Fazenda de João Gomes

João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução
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João Gomes revelou fazenda de uva milionária e patrimônio chama atenção por Reprodução

O espaço reúne área produtiva voltada ao cultivo de uvas, amplos terrenos cercados pela paisagem característica do sertão nordestino e estrutura rural moderna. Imagens divulgadas pelo próprio artista mostram visitas em família, contato com a natureza e uma rotina mais tranquila longe dos palcos.

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Além do investimento agrícola, João Gomes também vem ampliando seu patrimônio imobiliário. Desde que explodiu nacionalmente em 2021, o cantor já comprou quatro imóveis: uma mansão para morar e outras três casas destinadas ao pai, à mãe e à avó.

Casado com Ary Mirelle, o artista é pai de Jorge, de 2 anos, e Joaquim, de 7 meses. Nas redes sociais, o casal costuma compartilhar momentos em família e registros da vida no interior.

Tags:

João Gomes

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